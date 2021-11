Innowacyjna sieć Polymath wzmocniła się o 12% w ciągu ostatnich 24 godzin: oto gdzie kupić POLY

Polymath Network (POLY) dostarcza technologię do tworzenia, emisji i zarządzania tokenami bezpieczeństwa na blockchainie. Działa na wysoce niezawodnym blockchainie Ethereum. Czy chcesz dowiedzieć się o możliwościach zakupu WEMIX? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się wszystkiego o najlepszych giełdach, na których można dokonać zakupu.

eToro jest jedną z wiodących platform transakcyjnych, jeśli chodzi o inwestowanie w kryptowaluty. Wyposażona jest w takie funkcje, jak kopiowanie ruchów innych traderów, zaawansowane wykresy techniczne i szereg innych narzędzi handlowych. Platforma eToro jest świetna zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów.

Kup POLY z eToro już dziś

Binance wzrosła wykładniczo, ponieważ został założony w 2017 roku i jest obecnie jednym z, jeśli nie największe giełdy kryptowaluta na rynku.

Kup POLY z Binance już dziś

Polymath był pionierem w tworzeniu ERC 1400, zunifikowanego standardu dla tokenów bezpieczeństwa na Ethereum. Polymath został wykorzystany do wdrożenia ponad 200 tokenów.

W uznaniu faktu, że istniejące blockchainy nie spełniały wymogów regulacyjnych rynków kapitałowych, Polymath uruchomił Polymesh, blockchain klasy instytucjonalnej zbudowany specjalnie dla aktywów regulowanych.

Rozwiązując problemy nieodłącznie związane z infrastrukturą publiczną w zakresie tożsamości, zgodności, poufności, zarządzania i rozliczeń, Polymath usprawnia przestarzałe procesy i otwiera drzwi do nowych instrumentów finansowych.

Tokeny bezpieczeństwa stanowią ogromną szansę dla rynku, ale ich powszechne przyjęcie jest utrudnione przez poważne przeszkody. Polymath ma na celu usunięcie tych barier dzięki Polymesh, pierwszemu wyspecjalizowanemu łańcuchowi o takim charakterze. To może być obiecująca inwestycja.

Polymath będzie rósł powoli, ale systematycznie. Bazując na prognozach Wallet Investor, można spodziewać się długoterminowego wzrostu. W 2026 roku cena POLY może wzrosnąć z obecnego kursu 0,74 USD do poziomu 3 USD. Oznacza to, że 5-letnia inwestycja przyniesie zwrot w wysokości 324%. Jeśli zdecydujesz się zainwestować teraz 100 USD, możesz osiągnąć 424 USD za 5 lat.

You can now use the Polymesh block explorer on @subscan_io to search, analyze, and visualize #blockchain information!

Check out our blog to learn more about the block explorer and what it means for users and devs on Polymesh: https://t.co/5FuAil4It6 pic.twitter.com/8fG8D8Uobv

— Polymesh (@PolymeshNetwork) November 3, 2021