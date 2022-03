Metaverse jest obecnie postrzegane jako najgorętszy trend w kryptowalutach. Wielcy giganci technologiczni naszych czasów inwestują pieniądze w tę ideę. W nadchodzących latach koncepcja metaverse stanie się rzeczywistością. Obserwujemy jednak również integrację NFT i metaverse. Oto dlaczego ma to znaczenie:

NFT stanowią podstawę do posiadania przedmiotów w metaverse.

NFT są również wykorzystywane do zwiększania użyteczności i wartości w metaverse.

NFT są także ważne w tworzeniu wielu pionów dochodowych w metaverse.

Jeśli szukasz projektów kryptowalutowych, które łączą w sobie NFT i metaverse, oto 3 najlepsze monety, które warto rozważyć.

Terra Virtua (TVK)

Terra Virtua (TVK) to nadchodzący projekt metaverse, który ma na celu zmianę sposobu interakcji ludzi z cyfrowymi przedmiotami kolekcjonerskimi. Projekt wykorzystuje rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość, aby stworzyć wciągające doświadczenie cyfrowe.

Źródło danych: Tradingview

To właśnie tutaj ludzie mogą kupować i sprzedawać NFT, angażować się w działania społeczne i gry oraz wiele innych. Oficjalny token zarządzający i użytkowy Terra Virtua jest znany jako Kolect (TVK). W momencie publikacji tego artykułu moneta była notowana po 0,107 USD, a jej kapitalizacja rynkowa wynosiła 75 mln USD.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) nie jest nową nazwą w sektorze metaverse. Początkowo projekt ten był grą typu play-to-earn, ale od tego czasu stara się wprowadzić do swojego ekosystemu inne funkcje związane z metaverse. Był to jeden z najgorętszych projektów do kupienia w 2021 roku. Mimo że znaczna część tego wzrostu uległa stagnacji, przyszłość AXS rysuje się w jasnych barwach.

Wilder World (WILD)