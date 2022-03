ICP jest obecnie notowany ponad 98% poniżej najniższych poziomów w historii.

Biorąc pod uwagę jej fundamenty, istnieje prawdopodobieństwo, że może odbić się od obecnego kursu.

Szerszy rynek jest nastawiony byczo, co może przyczynić się do wzrostu cen.

Czasami najlepsze pozycje pod względem zwrotu z inwestycji niekoniecznie są najsilniejsze fundamentalnie. W niektórych przypadkach liczy się odpowiednia cena, a następnie nadzieja na to, że szerszy rynek stworzy impet.

Jedną z takich akcji jest obecnie Internet Computer ( ICP ). Kryptowaluta znajduje się w trendzie spadkowym od momentu wejścia na giełdę w 2021 roku. W momencie premiery ICP była notowana za ponad 500 USD. Obecnie ICP jest wyceniana na 15 USD, co jest bladym cieniem jej dawnej postaci. Oznacza to, że jego wartość spadła o ponad 95% w stosunku do szczytów wszech czasów.

Logicznie rzecz biorąc, nie może spaść dużo niżej, chyba że do poziomu zerowego, co jest bardzo mało prawdopodobne. W zasadzie teraz, gdy rynek znów zaczyna się rozwijać, istnieje prawdopodobieństwo, że z tego miejsca może już tylko rosnąć. Biorąc pod uwagę, jak bardzo moneta straciła na wartości od momentu wejścia na rynek, może to być jedna z tych akcji, które przyniosą inwestorom najwyższy ROI.

Poza tym ICP nie jest do końca bezwartościową kryptowalutą. Chociaż ICP wystartowała z dużym rozmachem jako projekt, którego celem była decentralizacja internetu, spotkała się z zarzutami, że jest silnie scentralizowana, co mocno uderzyło w jej wizerunek. Jednak projekt ten ciężko pracował, aby udowodnić, że jest zdecentralizowany, a ponieważ zmierza do osiągnięcia swoich długoterminowych celów, cena może ponownie zacząć rosnąć.

ICP wydaje się być gotowy do wybicia

Źródło: TradingView

Internet Computer od tygodni porusza się w trójkącie zniżkującym. Jednak wolumen sprzedaży spadł w ciągu ostatniego tygodnia, sygnalizując potencjalne przełamanie, szczególnie teraz, gdy szerszy rynek ponownie wykazuje oznaki byka. Jeśli dojdzie do przełamania, ICP może z łatwością przetestować poziom 50 USD w krótkim terminie.

Podsumowanie

Internet Computer spadł o ponad 98% od swoich maksimów z 2021 roku. Chociaż nie ma gwarancji, że moneta może powrócić do swoich rekordów wszech czasów, istnieją szanse na to, że odbije się ona od obecnych cen i znajdzie się wśród kryptowalut, które mogą przynieść wysoki ROI.