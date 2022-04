Dzisiejsza cena ION wynosi 5,080 USD. ION stale zyskuje na wartości i w ciągu ostatnich 24 godzin jego wartość wzrosła o 0,17%. W momencie pisania tego tekstu kapitalizacja rynkowa tej kryptowaluty wynosi 100,2 miliarda dolarów.

W tym krótkim artykule znajdziesz wszystkie szczegóły dotyczące ION: czym jest, czy warto w niego zainwestować i gdzie go najlepiej kupić.

Ponieważ ION jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić ION za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić ION już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym ION.

ION jest jednym z wiodących na świecie blockchainów. Jego wyjątkowość polega na tym, że jest to hybrydowy blockchain z zabezpieczeniem POS i POW. Atomic Token Protocol (ATP) został zbudowany i zaprojektowany przez zespół ION i jest w pełni zoptymalizowany do działania w łańcuchu ION.

Dzięki ATP firmy mogą w łatwy i przystępny sposób tworzyć warstwowe systemy biletowe, które mogą być ponownie wykorzystane.

Gamegrid w połączeniu z frameworkiem Jinx umożliwia zintegrowanie lub zbudowanie każdej gry z wykorzystaniem technologii ION. Projekt jest zbudowany z myślą o szybkości i niezmienności.

Nic nie zastąpi przeprowadzenia własnych badań. Każda decyzja inwestycyjna powinna być oparta na Twojej wiedzy o rynku, nastawieniu do ryzyka oraz cechach i rozpiętości Twojego portfela. Należy również rozważyć, jak odczułbyś stratę pieniędzy.

Digital Coin jest bardzo byczo nastawiona do kursu. Przewidują oni następujące ceny, począwszy od minimalnej do maksymalnej:

