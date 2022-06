Hazard kryptowalutowy zyskał na popularności na całym świecie, ponieważ coraz więcej osób zwraca się w stronę kasyn kryptowalutowych. Podobnie jak w innych częściach świata, trend ten szybko zyskuje popularność w Europie, w tym w Niemczech, gdzie coraz większa liczba traderów uważa obecne regulacje rządowe za zbyt restrykcyjne i nie do przyjęcia.

Dlaczego coraz więcej graczy decyduje się na kasyna kryptowalutowe

Wzrost liczby graczy w kasynach kryptowalutowych jest w dużej mierze spowodowany wprowadzeniem nowego prawa hazardowego, które po prostu się nie sprawdziło.

Na przykład w zmienionym traktacie o grach hazardowych, obowiązującym od 1 lipca 2021 roku, maksymalny zakład na rundę gry wynosi 1 euro. Ale choć istnieje wiele kasyn online bez limitu 1 euro , nie mają one niemieckiej licencji. Dla lokalnych operatorów kasyn, prawo nakłada wiele innych ograniczeń, które sprawiają, że gracze szukają innych możliwości:

Operatorzy są zobowiązani do przekazywania do centralnej federalnej bazy danych informacji o zachowaniach graczy, w tym o ich wpłatach i stawkach. Ten monitoring jest tym, co popchnęło wielu graczy do korzystania z kasyn kryptowalutowych – kasyn offshore, które prowadzą działalność na egzotycznych wyspach, takich jak Curacao , gdzie mogą grać pseudoanonimowo.

Aby umożliwić nowym graczom, którzy mają ograniczone doświadczenie z sektorem i kryptowalutami, wejście na rynek kryptowalut, firma SoftSwiss, gigant w dziedzinie oprogramowania dla kasyn online, oferuje pomoc.

SoftSwiss – oprogramowanie dla kasyn kryptowalutowych

Firma SoftSwiss została założona na Białorusi w 2008 roku i początkowo tworzyła oprogramowanie dla domów aukcyjnych. Jednak od 2021 roku firma koncentruje się przede wszystkim na oprogramowaniu kasyn online. Technologia firmy oferuje nowoczesne i bardzo elastyczne rozwiązania, które operatorzy kasyn mogą łatwo zintegrować ze swoimi platformami.

SoftSwiss zatrudnia ponad 800 pracowników na całym świecie, a jej technologia jest obecnie zintegrowana w setkach kasyn online.

Zarządzanie walutami fiat i kryptowalutami za pomocą CoinsPaid

Wraz z szybkim wzrostem popularności kryptowalut i ich wykorzystania w kasynach online, firma SoftSwiss zaczęła integrować wirtualne waluty w swoich modułach płatności. Zespół postanowił również opracować portfel – CoinsPaid.

Kluczowe cechy portfela CoinsPaid

Kompatybilność : Portfel został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić 100% kompatybilność interfejsów pomiędzy modułem płatności a kasynem.

Obsługa wielu walut : CoinsPaid to gorący portfel, który obecnie obsługuje 25 walut wirtualnych i 40 walut fiat.

Brak opłat : Użytkownicy nie ponoszą żadnych opłat za transakcje do i z kasyn, z wyjątkiem opłat górniczych odpowiednich monet i tokenów.

Wbudowana giełda: Portfel posiada również wbudowaną giełdę kryptowalut, która obsługuje wymianę wszystkich obsługiwanych walut za pomocą jednego kliknięcia.

Ułatwione wejście w świat kryptowalut

Dla wszystkich odwiedzających kasyna online, którzy po raz pierwszy stykają się z wirtualnymi walutami i kryptowalutami, SoftSwiss ma doskonałe rozwiązanie przygotowane w jednym miejscu.

Z pewnością nie ma też problemów z większością innych portfeli. Jednak w tym przypadku większość staje się znowu „niemieckim Michelem” i woli mieć wszystko z jednego źródła. W tym przypadku, SoftSwiss oferuje doskonały punkt kompleksowej obsługi dla wszystkich kasyn online.