Jaki potencjał ma Metacade (MCADE)? Czy może podwoić cenę w presale?

Wygląda na to, że Metacade stanie się wielką marką w świecie kryptowalut. Jeśli jeszcze nie słyszałeś o projekcie, ten artykuł jest idealną okazją, aby dowiedzieć się wszystkiego o Metacade.

Poprzez dostarczanie rozległych możliwości gier Play to Earn i szerokiej gamy niesamowitych funkcji, z których społeczność może się cieszyć. Na razie jest to wciąż nowość, ponieważ token MCADE dopiero co rozpoczął swoją przedsprzedaż. Wygląda jednak na to, że szybko stanie się niezwykle popularny. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Czym jest Metacade?

Największa arkada sieciowa

Metacade to największa arkada budowana na blockchainie. Zapewni to graczom GameFi potencjalnie niekończącą się rozgrywkę w rozszerzającej się gamie gier Play-to-Earn, w których mogą rywalizować z innymi online i próbować pobić własne najlepsze wyniki. Ponieważ platforma ta została zintegrowana z blockchainem na poziomie podstawowym, Metacade pozwala również graczom zdobywać nagrody w postaci tokenów MCADE za wydajność.

W Metacade umiejętności opłacają rachunki, a każdy, kto lubi zarabiać kryptowaluty podczas grania w gry online, otrzyma ogromne możliwości zwiększenia swoich dochodów. Ponieważ projekt jest wciąż na wczesnym etapie, ta arkada Metaverse jest wciąż budowana, ale wczesne oznaki sugerują, że w przyszłości może stać się głównym graczem w świecie gier typu „play to earn”.

Turnieje Play-to-Earn

Platforma Metacade będzie miejscem regularnych turniejów dla graczy GameFi. Mogą oni rywalizować ze sobą w wielu różnych grach arkadowych, a platforma ta będzie również organizować konkursy na inne tytuły w ramach ekosystemu GameFi. Gracze mogą uzyskać dostęp do tych turniejów i zyskać wiele okazji do sprawdzenia swoich umiejętności przeciwko innym graczom, aby mieć szansę na wygranie lukratywnych nagród MCADE.

Tego typu wydarzenia cieszą się ogromną popularnością wśród społeczności GameFi. Gracze często szukają innych graczy o takim samym poziomie zainteresowania grami rywalizacyjnymi, aby uzyskać bardziej wciągające wrażenia z gry, a Metacade stanie się centralnym miejscem spotkań, spędzania wolnego czasu i rywalizacji o nagrody krypto.

Zdecentralizowana platforma z dostępem bez uprawnień

Platforma Metacade jest zbudowana na blockchainie Ethereum. Daje to wiele różnych korzyści, w tym zintegrowany potencjał nagród dla wszystkich graczy. Ethereum jest również największym ekosystemem Web3 w sferze krypto, co oznacza, że istnieje tam większy poziom użytkowników niż w jakiejkolwiek innej sieci. Gracze, którzy chcą jak najlepiej wykorzystać swoje doświadczenie w grach Play to Earn, mogą znaleźć więcej podobnie myślących graczy, z którymi będą mogli cieszyć się doświadczeniem, starając się zmaksymalizować swoje zasoby tokenów MCADE.

Platforma ta ma z czasem stać się zdecentralizowaną autonomiczną organizacją ( DAO ), która przekaże pełną kontrolę graczom. Społeczność Metacade będzie mogła używać swoich tokenów MCADE do głosowania nad propozycjami zarządzania i mieć bezpośredni wpływ na przyszłość samej platformy.

Metagranty

Program Metagrants połączy bezpośrednio niektórych z najbardziej innowacyjnych programistów w świecie Web3 ze społecznością Metacade. Każdy kandydat przedstawi swoją propozycję projektu Play-to-Earn, który chciałby zbudować, a społeczność Metacade będzie miała szansę zagłosować na projekt, w który najbardziej chcieliby zagrać w przyszłości.

Społeczność otrzyma możliwość finansowania najbardziej poszukiwanych projektów w przestrzeni i bezpośredniego wpływania na przyszłość samego GameFi. Ponieważ finansowanie na wczesnym etapie ma kluczowe znaczenie dla programistów, którzy chcą zbudować jedne z najbardziej sensacyjnych gier na blockchainie, rola społeczności Metacade będzie niezwykle ważna dla szerszej branży krypto, a projekt przyciąga w efekcie uwagę wielu osób.

Przyczyniaj się do zarabiania

Społeczność jest sercem każdej funkcji zintegrowanej z platformą Metacade. Jednym z niesamowitych nowych sposobów, w jaki Metacade ma na celu zwiększenie zaangażowania społeczności i zachęcenie ludzi do poznawania podobnie myślących osób w świecie Web3, jest zapewnienie nagród w postaci tokenów MCADE dla najbardziej aktywnych członków społeczności. Możesz zarabiać kryptowaluty, dzieląc się wszystkim, co wiesz o grach opartych na technologii blockchain, a dzięki temu możesz odkryć cenną wersję alfa dotyczącą tego, jak najlepiej wykorzystać swoje wrażenia z gry.

Metacade wyświetli również najpopularniejsze gry typu “play to earn” i będzie zawierać ogromną ilość informacji dla nowych graczy, aby mogli dowiedzieć się wszystkiego o GameFi. Technologia Blockchain oferuje funkcje, którym starsze tytuły nie mogą dorównać, a Metacade ma misję pomagania sektorowi w dalszym rozwoju w samej branży gier, dostarczając przydatnych informacji zarówno nowym, jak i doświadczonym graczom.

Tablica ogłoszeń Web3

Z biegiem czasu platforma Metacade będzie zawierać tablicę ofert pracy Web3 na swojej stronie. To połączy nowe projekty GameFi ze społecznością, która jest gotowa do wykorzystania wszystkich ich niesamowitych funkcji. W zamian społeczność może testować te nowe tytuły i zarabiać w tym procesie.

Uzyskując dostęp do najgorętszych nowych tytułów przed ich oficjalną premierą, społeczność Metacade będzie miała szansę wnieść wkład w proces rozwoju. Gracze mogą przekazać swoją opinię programistom, którzy następnie wdrożą wszelkie nowe sugestie społeczności, a także naprawią znalezione błędy.

Co sprawia, że MCADE jest tak wartościowy?

Rosnące zapotrzebowanie na usługi blockchain

W latach 2016-2021 liczba użytkowników kryptowalut rosła wykładniczo. W 2016 roku na świecie było mniej niż 5 milionów ludzi, którzy posiadali aktywa kryptowalutowe. Do 2021 roku liczba ta wzrosła do prawie 300 milionów i trudno byłoby znaleźć choć jedną osobę, która nie byłaby świadoma istnienia Bitcoina i kryptowalut.

To szybkie tempo adopcji zostało połączone z wybuchową akcją cenową. Oprócz tego obserwuje się rosnący poziom innowacji w tej przestrzeni. W tym samym czasie, w latach 2016-2021, powstały zupełnie nowe zastosowania technologii blockchain. Niezamienne tokeny ( NFT ) i gry oparte na blockchainie to tylko dwa z tych nowych przypadków użycia, ale blockchain pomaga również napędzać ekspansję rzeczywistości wirtualnej, a także robić takie rzeczy, jak automatyczne rejestrowanie zmian środowiskowych.

Wraz ze wzrostem zakresu i skali tego, co jest możliwe dzięki technologii blockchain, wzrośnie również liczba osób korzystających ze zdecentralizowanych usług i kryptowalut. Popularność technologii blockchain rośnie z każdym rokiem, a użytkownicy kryptowalut często są głęboko zakorzenieni w kulturze, jednocześnie korzystając z bezpiecznego i wydajnego sposobu zawierania transakcji bez pośredników i z niskimi barierami wejścia.

Przyszłość GameFi

Blockchain szturmem podbija branżę gier. Niektórzy z najbardziej utalentowanych innowatorów w kosmosie przenieśli swoje operacje do blockachaina, starając się jak najlepiej wykorzystać to, co ta technologia ma do zaoferowania. Gry takie jak Axie Infinity i Splinterlands regularnie przyciągają ponad milion aktywnych użytkowników i wydaje się, że Metacade jest następny w kolejce do przyciągnięcia tego poziomu użytkowników.

Gry Blockchain zazwyczaj działają dzięki wirtualnej gospodarce, która pozwala graczom kupować i sprzedawać zasoby cyfrowe bezpośrednio na platformie. Te zasoby są integralną częścią rozgrywki. Dzięki zaawansowanym inteligentnym kontraktom i niezamiennym tokenom gracze mogą kupować i sprzedawać unikalne przedmioty, które bezpośrednio wpływają na ich rozgrywkę.

Podczas tego procesu kupowania, sprzedawania i zbierania przedmiotów w grze generowana jest płynność tokenów zamiennych, które można następnie wykorzystać do płacenia graczom nagród w postaci kryptowaluty za postępy w grze. Często tytuły Play-to-Earn są również darmowe, co oznacza, że użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do rozrywki online, która bezpośrednio zapewnia nagrody finansowe za czas spędzony w grze.

Metacade: dobrze przygotowany na przyszłość

Metacade znajduje się na przecięciu wielu szybko rozwijających się globalnych branż. Zapewniając użytkownikom blockchain nowe sposoby zdobywania nagród w kryptowalutach i pomagając przyspieszyć ekspansję sektora GameFi, może mieć przed sobą bardzo dużą przyszłość.

Projekt ten bezpośrednio służy społeczności Play-to-Earn na wiele kluczowych sposobów. Zapewniając graczom nagrody w postaci tokenów MCADE za dostarczanie przydatnych informacji, a także plany zostania DAO z czasem, istnieje pozornie nieskończona liczba funkcji, które przynoszą korzyści graczom, oprócz tego, że platforma jest największą arkadą Play-to-Earn na blockchainie.

Inwestorzy krypto uważają, że projekt ten może być kolejną wielką rzeczą w GameFi. Jeśli MCADE może rywalizować z innymi głównymi grami w przestrzeni, takimi jak Axie Infinity, to czeka na niego ogromny wzrost. Token MCADE został początkowo wydany za zaledwie 0,008 USD, dając inwestorom szansę na zdobycie 125 MCADE za zainwestowanego 1 USD. Presale jest aktywna tylko przez ograniczony czas, a cena ta ma wzrosnąć, zanim MCADE zostanie ostatecznie udostępnione publicznie.

Gracze GameFi, a także inwestorzy krypto szukający kolejnego klejnotu, który może eksplodować w nadchodzących latach, chętnie się w niego zaangażowali. Wygląda na to, że MCADE gwałtownie wzrośnie podczas presale i może wzrosnąć nawet o 200%. Jest to z pewnością projekt, któremu warto się przyjrzeć.