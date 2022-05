JasmyCoin rośnie dzisiaj o 20%: oto gdzie kupić JASMY

JasmyCoin nabiera rozpędu od czasu, gdy Binance ogłosiło jego promocję około tygodnia temu, ale nadal jest o około 50% niżej od szczytu z 21 kwietnia 2022 roku. Obecnie jest wart 0,01 USD, a w ciągu ostatnich 24 godzin zwiększył swoją wartość o 20%.

Jeśli interesują Cię unikalne cechy i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić JasmyCoin, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Najlepsze miejsca do kupienia JasmyCoin

Swapzone

Swapzone jest agregatorem wymiany Crypto, która działa jako brama między wspólnotowymi usługami kryptokurawowymi i wymiany. Swapzone ma na celu zapewnienie wygodnego interfejsu, bezpiecznego przepływu użytkownika i Crystal-Clear Data dla użytkowników do znalezienia najlepszych kursów wymiany wśród całego rynku kryptów.

Kup JASMY z Swapzone już dziś

KuCoin

KuCoin to globalna wymiana kryptowaluta do licznych zasobów cyfrowych i cryptocurrencies. Rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku, KuCoin stała się jednym z najpopularniejszych giełd kryptograficznych i ma już ponad 5 milionów zarejestrowanych użytkowników z ponad 200 krajów i regionów. Według rankingu Alexa ruchu, miesięczne wyjątkowa wizyta KuCoin w szeregach globalnie top 5.

Kup JASMY z KuCoin już dziś

Czym jest JasmyCoin?

JasmyCoin jest oparty na standardzie ERC-20. Możesz wykorzystać ten zasób do przekazywania tokenów za pomocą urządzeń cyfrowych jako dowód zapłaty za usługi lub wymiany wartości. Może być również wykorzystywany przez nieokreśloną liczbę podmiotów, zarówno osób fizycznych, jak i firm.

JasmyCoin może służyć do wielu celów, nie ograniczając swojej użyteczności. Token ma stosunkowo wysoką całkowitą podaż, więc jego spalenie może być najlepszym sposobem na zwiększenie i utrzymanie wartości.

Czy warto kupić JasmyCoin już dziś?

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest trafnie przewidzieć kurs kryptowalut, nie powinieneś podejmować żadnych decyzji dotyczących Twoich finansów przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

Prognoza cenowa JasmyCoin

Crowd Wisdom przewiduje, że Jasmy osiągnie w tym roku szczytową wartość 0,032 USD. W roku 2025 podwoi swoją cenę do 0,063 USD.

JasmyCoin w mediach społecznościowych