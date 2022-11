Jeden na trzech Brytyjczyków posiada obecnie kryptowaluty

Niedawno opublikowaliśmy artykuł opisujący, jak brytyjskie zainteresowanie kryptowalutami spadło w tym roku o 82%.

Wspomnieliśmy jednak również, że wszystkie dane miały pewien pozytyw:

„(Dane pokazują) wzrost posiadania kryptowalut i ogólnej świadomości, co jest świadectwem tego, że pomimo horrendalnej akcji cenowej i niedawnego spadku zainteresowania, kryptowaluty nadal przesuwają się bardziej do głównego nurtu”.

W tym tygodniu artykuł nurkuje nieco bardziej w kierunku długoterminowego wzrostu – czerpiąc z danych z badania przeprowadzonego przez VoucherCodes.co.uk. Na szczęście jest to trochę bardziej pozytywne niż poprzednio.

Ponad jedna trzecia Brytyjczyków posiada kryptowaluty

34% Brytyjczyków posiada obecnie kryptowaluty, co jest liczbą, która naprawdę mnie zaskakuje.

To, być może bardziej niż jakiekolwiek inne, pokazuje stopień, w jakim kryptowaluty zakorzeniły się na rynkach finansowych.

Niewątpliwie przyczynił się do tego efekt pandemii, kiedy to miliony zostały zamknięte w domu, a ich hobby, spotkania towarzyskie i dojazdy do pracy zostały odwołane. Wraz z tym pojawiła się obfitość wolnego czasu, a gdy drukarka pieniędzy została włączona, a ceny aktywów poszybowały w górę, społeczeństwo zaczęło inwestować w kryptowaluty.

Kolejnym dużym impulsem jest łatwość, z jaką ludzie mogą teraz inwestować. Coinbase jest obecnie notowaną na giełdzie giełdą kryptowalut, co nie tak dawno byłoby niemożliwe do przewidzenia.

Ale jest też mnóstwo innych sposobów, dzięki którym Brytyjczycy mogą zdobyć swoje kryptowaluty. Aplikacje takie jak Revolut, eToro i tym podobne sprawiły, że kupowanie Bitcoina za pomocą jednego kliknięcia palca stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Podział według płci

Jedną z niefortunnych rzeczy dotyczących kryptowalut jest wyraźna dominacja mężczyzn w tej przestrzeni.

W tym badaniu 41% brytyjskich mężczyzn posiadało kryptowaluty, w porównaniu do 27% kobiet. Szczerze mówiąc, jest to o wiele więcej niż bym się spodziewał, a liczba 27% jest znacznie wyższa od niektórych innych badań.

Na początku tego roku informowałem o badaniu dotyczącym podziału płci w różnych krajach. Okazało się, że 35% inwestorów kryptowalutowych na świecie to kobiety, co jest ogólnie silniejsze niż 26% obserwowane w całym globalnym świecie inwestycyjnym.

W badaniu tym inwestorzy z Wielkiej Brytanii składali się w 35% z kobiet – zabrakło Francji, która z 45% udziałem kobiet przewodziła wśród krajów rozwiniętych.

Co ciekawe, stwierdzono również, że kraje rozwijające się są znacznie bardziej zrównoważone pod względem płci, a Izrael, Indonezja i Nigeria zawierają nawet więcej kobiet inwestujących w kryptowaluty niż mężczyzn. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że w krajach rozwijających się istnieje mniej zróżnicowanych opcji dla kobiet, aby dążyć do niezależności finansowej.

Rynek kryptowalut wciąż ma miejsce na rozwój

Podczas gdy znaczna część narodu spędza czas na kryptowalutach, większość (66%) jeszcze nie zainwestowała.

Idąc jeszcze dalej, 48% nie wie prawie nic o kryptowalutach. Wydaje się to rozczarowującą statystyką, ale dla mnie pokazuje, o ile większy jest potencjalny rynek.

Kryptowaluty niezaprzeczalnie przeszły do głównego nurtu w ciągu ostatnich kilku lat, ale z połową populacji, która nadal nic o nich nie wie, pozostaje piekielnie dużo większego udziału w rynku do zdobycia.

Wniosek

Ogólnie rzecz biorąc, był to oczywiście katastrofalny rok dla kryptowalut.

Ale statystyki mówiące o tym, że 34% Brytyjczyków posiada kryptowaluty, pokazują, jak daleko zaszły. Podczas gdy luka między płciami nadal musi zostać zamknięta, a prawie połowa populacji nie wie nic o tym, czym są kryptowaluty – a ceny są w drenażu – wciąż jest tu trochę pozytywnej lektury w porównaniu z kilkoma latami temu.

Źródła