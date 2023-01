Jeśli uważasz, że DOGE jest wart rozgłosu po przejęciu Twittera przez Muska, przyjrzyj się bliżej Metacade, który wygenerował 1 milion euro w presale podczas rundy beta

Właśnie wtedy, gdy myślałeś, że nie może być więcej szumu wokół Dogecoin (DOGE), przejęcie Twittera przez Elona Muska ponownie wprawiło młyn plotek w ruch. Czy Musk naprawdę zamierza włączyć DOGE do Twittera ? To intrygująca propozycja, która miałaby być poważna – czytaj od góry – implikacje dla DOGE.

Ale nie wszyscy kupują rozgłos wokół DOGE’a, Muska i jego przejęcia Twittera. Kiedy cały hałas ucichnie, sprawy mogą potoczyć się w drugą stronę. Musk mógłby ponownie skupić się na Tesli i SpaceX. Twitter może stracić udział w rynku, ponieważ Twitterati opuszcza platformę w proteście przeciwko nowemu właścicielowi. A znane negatywy wokół DOGE nadal istnieją: nieograniczona podaż tokenów, znikomy rozwój, minimalna funkcjonalność i brak powszechnej akceptacji płatności.

Z tych powodów wielu inwestorów patrzy poza przejęcie Twittera przez DOGE i Muska, wierząc, że wielkie możliwości leżą gdzie indziej. I tu właśnie wkracza Metacade. Ten nowicjusz GameFi wywołał prawdziwe poruszenie na rynku, generując już 1 milion euro w presale podczas rundy beta . Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, dlaczego tak wiele osób uważa, że jest to kolejna sensacja w grach kryptowalutowych.

Czym jest Metacade?

Istnieje namacalne uczucie podekscytowania nowicjuszem GameFi Metacade (MCADE) . W sektorze, w którym niektóre firmy kładą zbyt duży nacisk na „Fi”, a za mało na „Game”, Metacade (MCADE) zapewnia właściwą równowagę. Zawiera on oszałamiający wybór futurystycznych gier wirtualnych metaverse, a także bardzo lubiane, klasyczne gry arkadowe. Obecnie dostępny w świetnej cenie presale , Metacade (MCADE) zapewnia najwyższą jakość GameFi.

Jak działa Metacade

Metacade (MCADE) łączy wszystkie strony branży gier krypto i GameFi. Gracze, projektanci, programiści, fanatycy kryptowalut i inwestorzy wzbogacają się – dosłownie – dzięki połączeniom, synergiom i wspólnym doświadczeniom, które ułatwia Metacade (MCADE) . Działając jako centrum społeczności Web3 dla GameFi, oto jak działa Metacade:

Gracze Blockchain mogą się dobrze bawić i generować dochody dzięki funkcjom Metacade Play2Earn, Compete2Earn, Create2Earn i Work2Earn

Projektanci i programiści mogą testować, prezentować, sprzedawać i wprowadzać na rynek nowe gry, organizować konkursy, komunikować się bezpośrednio z graczami i inwestorami oraz rekrutować nowych pracowników

Kryptofanatycy i inwestorzy mogą obstawiać tokeny MCADE i korzystać z ekscytujących możliwości inwestycyjnych

Metacade (MCADE) zarabia na płatnych grach, reklamach, premierach nowych gier, płatnych turniejach i reklamach rekrutacyjnych.

Oprócz fantastycznego wyboru gier, nowych i starych, Metacade (MCADE) patrzy również w przyszłość dzięki programowi Metagrants. Ta przyszłościowa inicjatywa zapewnia fundusze na rozwój gier nowej generacji na platformie. Tak więc Metacade nie tylko hostuje najlepsze gry, ale także aktywnie rozwija najlepsze nowe! Co więcej, część przychodów z nowych gier zostanie zwrócona społeczności Metacade.

Mainstream i media społecznościowe często koncentrują się na złych wiadomościach, takich jak awaria FTX lub dużych wydarzeniach informacyjnych, takich jak przejęcie Twittera przez Elona Muska. Szkoda, ponieważ oznacza to, że przegapiają naprawdę interesujące historie, takie jak ogromny potencjał rozwoju GameFi i firm takich jak Metacade (MCADE).

Czy inwestorzy powinni wybrać Metacade zamiast Dogecoin?

Obecnie w branży krypto nie ma zbyt wielu jasnych punktów, ale rozwijający się sektor P2E jest wyjątkiem od tej reguły. Wielu analityków i ekspertów przewiduje, że rynek ten wzrośnie w 2023 r., dając kryptowalutom bardzo potrzebne, dobre wieści. Chociaż Dogecoin (DOGE) zyskał na popularności po przejęciu Twittera przez Muska, to Metacade (MCADE) w sektorze P2E wydaje się tym, który może naprawdę szturmować rynek.

Metacade (MCADE) ma przewagę również z wielu innych powodów. Podaż tokenów MCADE jest ograniczona i oferują one większą funkcjonalność. Dodatkowo firma ta została w pełni skontrolowana przez Certik w celu zapewnienia bezpieczeństwa inwestorów. I wreszcie, plany na rozwój Metacade (MCADE) obejmują zobowiązanie do przeistoczenia się w DAO, dając w ten sposób członkom społeczności prawa do zarządzania i nagrody za ich zaangażowanie w firmę.

Powiedziawszy to wszystko, najważniejsze jest to, że inwestycja polega ostatecznie na osiągnięciu zysku. Ponownie Metacade (MCADE) ma przewagę nad Dogecoin (DOGE). Nowi inwestorzy mogą skorzystać z przewagi wynikającej z wcześniejszego wejścia i wartościowego zwrotu z atrakcyjnej ceny przedsprzedażowej Metacade (MCADE). Ale dopiero po jego uruchomieniu sytuacja może stać się naprawdę interesująca, a niektórzy eksperci spekulują na temat perspektywy 100-krotnych lub nawet większych zysków, gdy P2E naprawdę się rozwinie.

Elon Musk jest drugim najbogatszym człowiekiem na świecie, więc nie jest niespodzianką, że jego przejęcie Twittera i późniejsze komentarze na temat Dogecoin (DOGE) skłoniły inwestorów do tego tokena. Ale nie jest tak oczywiste, czy DOGE jest naprawdę wart tego całego szumu.

DOGE lub MCADE: Werdykt

Podobnie jak w przypadku wszystkiego, co mówi i robi, przejęcie Twittera przez Elona Muska wywołało szaleństwo w mediach, w tym historie o Dogecoinie (DOGE). Ale kiedy wszystko się uspokoiło, cena DOGE nadal wykazuje niewielką premię od czasu przejęcia Twittera. Poza całym szumem DOGE, doświadczeni inwestorzy przyglądają się bliżej Metacade (MCADE), zwłaszcza w świetle imponujących wyników w presale.

Ale musisz być szybki, jeśli chcesz wziąć udział w tej akcji. Pierwsza faza presale Metacade (MCADE) jest prawie wyprzedana, więc działaj teraz, aby kupić go w najlepszej cenie .