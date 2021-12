Kadena podskoczyła dziś o 14%: oto gdzie można ją teraz kupić

Dzisiejsza cena Kadena wynosi 11,76 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 62,5 mln USD. Unikalny token wzrósł o 13,62% w ciągu doby. Oto najlepsze miejsca, w których można teraz kupić token, który może się okazać świetną inwestycją.

Firma Kadena posiada jedyny skalowalny blockchain warstwy 1 PoW wraz z Pact, najbezpieczniejszym językiem inteligentnych kontraktów. Według oficjalnej strony internetowej firmy Kadena, język Pact sprawia, że projektowanie bezpieczniejszych inteligentnych kontraktów nie wymaga wysiłku, niezależnie od tego, czy użytkownik pisze swój pierwszy kontrakt, czy też uruchamia pięćdziesiątą aplikację. Dzięki automatycznemu wykrywaniu błędów, Pact uwalnia użytkownika od exploitów, z którymi można się spotkać na Ethereum i innych niebezpiecznych platformach. Kadena została stworzona przez dwa pseudonimowe podmioty. Mówi się, że stworzyły one pierwszy blockchain JP Morgan. Jeden z nich był kierownikiem technicznym pierwszej komisji ds. kryptowalut.

Zanim zdecydujesz się zainwestować dokonaj kilka analiz rynkowych. Jeśli korzystasz z porad inwestycyjnych, rób to z przymrużeniem oka.

Wallet Investor przewiduje, że cena tokena wyniesie w przyszłym roku 30 dolarów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż jest teraz. Roczny potencjał zarobkowy wynosi 154%. Za 5 lat Kadena może być warta 107,6 USD.

All @kadena_io NFTs will support sales in any fungible token 🙂 along with the first standard to actually capture sale mechanics (via native trustless escrow in Pact, natch) ensuring that royalties are enforced no matter what chain you're on. More details very soon pic.twitter.com/ekvFsaBGA9

— Stuart Popejoy (@SirLensALot) December 1, 2021