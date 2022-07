Kalifornia legalizuje darowizny polityczne w kryptowalutach

FTX ma swoje ręce w wielu pulach. Dotyczy to również polityki.

„Dość szybko kończą się naprawdę skuteczne sposoby, aby uczynić się szczęśliwszym poprzez wydawanie pieniędzy”, powiedział w przeszłości dyrektor generalny FTX, Sam Bankman-Fried. „Nie chcę mieć jachtu”.

Bankman-Freid może nie chce wymyślnych zabawek, ale chce wpływać na świat, a to częściowo przejawiło się w wielu darowiznach politycznych. Żaden nie jest bardziej znany niż Joe Biden – obecny prezydent otrzymał od Bankmana-Freida 5,2 miliona dolarów podczas startu w wyborach prezydenckich w 2020 roku.

W sumie, jak dotąd, przekazał on ponad 21 milionów dolarów różnym kandydatom Demokratów i związanym z Demokratami PAC.

Co do wyborów w 2024 roku? Bankman-Fried mówi, że może wydać do 1 miliarda dolarów w zależności od kandydatów (nie partii), przy czym dolna granica prawdopodobnie wynosi „więcej niż 100 milionów dolarów”.

6)In the end I care about policy, not politics, and I don’t think either party has a monopoly on good ideas.

My contributions could be substantial, or not; and their party breakdown will depend on the candidates and policies.

— SBF (@SBF_FTX) May 25, 2022