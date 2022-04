Kava zwyżkuje o 10% po udanym teście sieci ETH Alpha

Sieć testowa Alpha oparta na co-chainie Ethereum projektu Kava była bardzo udana. Wyprodukowała prawie 400,000 bloków i przetworzyła ponad 162,500 transakcji EVM pomiędzy ponad 12,000 adresów portfeli bez żadnych przestojów – napisała Kava w dzisiejszym poście na Medium.

Nie szukaj dalej niż ten krótki artykuł, aby uzyskać wszystkie szczegóły na temat Kava: czym jest, czy warto w nią zainwestować i gdzie są najlepsze miejsca do zakupu tokena.

Najlepsze miejsca, w których można teraz kupić Kava

Ponieważ KAVA jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić KAVA za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić KAVA już teraz, wykonaj następujące kroki:

1. Kup ETH na regulowanej giełdzie lub platformie brokerskiej, np. eToro ›

2. Wyślij ETH do kompatybilnego portfela, takiego jak Trust Wallet lub MetaMask

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

3. Podłącz swój portfel do DEX-a Uniswap

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

4. Możesz teraz zamienić swoje ETH na KAVA

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym KAVA.

Czym jest Kava?

Kava to blockchain warstwy 1, który łączy moc programistyczną Ethereum z szybkością i interoperacyjnością Cosmos. Wykorzystuje zoptymalizowaną dla programistów architekturę co-chain.

Cosmos umożliwia błyskawicznie działający silnik konsensusu Tendermint oraz komunikację IBC (Inter Blockchain Communication), natomiast łańcuch Ethereum umożliwia obsługę inteligentnych kontraktów EVM.

Moduł translatora łączy te dwa współłańcuchy, umożliwiając ich bezproblemową współpracę. Kava połączyła dwa najczęściej używane środowiska rozwoju blockchain w jedną, skalowalną sieć.

Token KAVA jest natywnym tokenem zarządzającym i użytkowym sieci Kava. Walidatorzy mogą go wykorzystać lub przekazać węzłom.

Czy warto kupić Kava już dziś?

Kava może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem zobowiązań należy zapoznać się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Prognoza cenowa Kava

CryptoNewsz przewiduje, że cena Kava.io może wzrosnąć w tym roku średnio z 4,89 USD do 9,13 USD, co stanowi zwyżkę o prawie 100%. Ich zdaniem w 2023 roku Kava będzie notowana w przedziale 10-12 USD. Najwyższy poziom, jaki może wtedy osiągnąć to 12,81 USD.

W 2024 roku CryptoNewsz spodziewa się byczego impetu. Analityk przewiduje rozpoczęcię przez Kava roku w okolicach 12 USD i może osiągnąć rekordowy poziom nieco poniżej 15 USD.

