Kim Kardashian została ukarana przez SEC grzywną w wysokości 1,26 miliona dolarów za absolutnie bezwstydną promocję oszustwa kryptowalutowego wśród swoich obserwatorów na Instagramie – których jest ponad 250 milionów.

Zgodziła się również nie promować żadnej kryptowaluty przez najbliższe trzy lata. Szokujące jest jednak to, że jej prawnicy zagrali na zwłokę i nie jest ona zobowiązana do przyznania się do jakichkolwiek wykroczeń.

Ugoda naprawdę mnie zirytowała, więc za chwilę uwolnię swój gniew.

Co się stało?

Do incydentu doszło w lipcu 2021 roku, kiedy to Kardashianka zamieściła poniższy wpis na swoim Instagramie.

Ethereum Max – zdecydowanie nie należy mylić z Ethereum – jest (był?) niejasnym tokenem kryptowalutowym, który wystrzelił w górę dzięki zamieszczeniu postu przez Kardashiankę. Kusi mnie, aby użyć tutaj słowa scam, ale zamiast tego będę uprzejmy i powiem „bezwartościowy”.

Wykreśliłem akcję cenową tokena od czasu promocji Kardashiana. Mówią, że obraz mówi tysiąc słów, więc proszę bardzo:

Okazuje się, że „kryptowaluta” promowana przez Kardashian została uruchomiona zaledwie miesiąc przed jej postem, a za jej promocję na Instagramie zapłacono jej 250,000 USD.

W ciągu tygodnia od postu Kardashianki, spadła o 70%. W ciągu miesiąca spadł o ponad 90%. To nie było długo przed tym, jak to zasadniczo poszedł do zera. Smutne.

Kim Kardashian jest drapieżnikiem

To sprawia, że mój żołądek obraca się czytać jej post nawet teraz, osiemnaście miesięcy później. Kardashian wykorzystała swoich zwolenników dla pieniędzy, a użyty język jest odrażający. „Dziele się tym, co moi przyjaciele powiedzieli mi kilka minut temu” – tak, moi przyjaciele też co chwile wsuwają mi 250 tysięcy, aby wstawiać posty na Instagrama.

Ogromna część followersów Kardashian jest nieletnia. Jeszcze większa część ją ubóstwia. Dała pieczęć aprobaty temu, co wyglądało jak schemat Ponziego – kopiuj-wklej, a potem „pump-and-dump” słynnego Ethereum.

Anonimowi założyciele monety wykorzystali swoją szansę – tak jak zawsze planowano, można podejrzewać – i natychmiast rzucili się na łatwowiernych nabywców zwabionych reklamą Kardashianki.

Nie sposób dowiedzieć się, ilu zwolenników straciło pieniądze na wpisie Kardashian. Prawdę mówiąc, nie chcę wiedzieć, na świecie jest już mnóstwo złych wiadomości. To, co wiemy, to fakt, że każdy dolar, który włożył każdy obserwujący, jest teraz warty blisko zera. Do stycznia, kiedy token spadł o 98% od momentu nadejścia inwestorów, Kardashianka została pozwana.

Jak dużą grzywnę otrzymała Kim?

Oczywiście to, co zrobiła Kim, było czymś nieprawdopodobnie nielegalnym. Nie można przekazać płatnej reklamy dla oszustwa jako osobistego poparcia.

Więc, SEC przyszła z wezwaniem. Niestety, Kim jest bogata i sławna, więc, jak te rzeczy mają tendencję do iść w USA, dostała ledwie klepnięcie na nadgarstku. Została ukarana grzywną w wysokości 1,26 miliona dolarów. Według mnie, nie jest to nigdzie w pobliżu poziomu kary, na którą zasłużyła, biorąc pod uwagę bezczelność, chciwość i zimną naturę wyzyskującego postu.

Majątek Kardashianki szacuje się na 1,8 miliarda dolarów, co oznacza, że grzywna jest równa 0,07% jej wartości netto. Odpowiedz mi na to – pomnóż swoją wartość netto przez 0,07%. Czy ta liczba jest wystarczająca, aby przekonać Cię od powtórzenia przestępstwa? W rzeczywistości jest to jeszcze mniej – to tak naprawdę 1 milion dolarów grzywny i zwrot 250 tysięcy dolarów, które dostała.

Nie musiała też przyznać się do żadnego wykroczenia. Musi jednak oprzeć się pokusie ponownego promowania takich oszustw przez następne trzy lata. To, jak ludzie ubóstwiają kogoś takiego, jest poza mną.

Odezwałem się do Kim w zeszłym roku (zrzut ekranu powyżej), kiedy token był w dół 92%, aby uzyskać jej komentarz. Do tej pory nie odpowiedziała. Może gdyby mnie nie zghostowała, nie zostałaby pozwana sześć miesięcy później…

Marka Kardashian jest wszechobecna, to potężna maszyna do robienia pieniędzy napędzana przez Gen Z. Ten incydent w ogóle nie wpłynie na sprawy i został już zamieciony pod dywan. Ale ja naprawdę nie rozumiem; zdarzały się gwiazdy wykreślane za znacznie mniej niż to.

Jak bardzo złą rzecz zrobiła Królowa Kim?

Nie popełnijcie błędu – to jest kradzież pieniędzy od jej niewinnych wyznawców. Mogłabym to poniekąd zrozumieć, gdyby płacono jej fortunę, ale czym jest 250,000 USD dla miliarderki takiej jak Kim?

W rozważaniu o tym w mojej rodzinnej grupie WhatsApp, moja (Gen Z) siostra rzuciła się do obrony Kim.

„Ona jest wpływowa i osiągnęła więcej niż większość ludzi”

„Ona jest niezwykle utalentowanym przedsiębiorcą”



“Nie bądź tak dramatyczny”

To wydaje się być obroną większości ludzi. I tak, zgadzam się – ona jest bogata, wpływowa i osiągająca skandaliczne sukcesy. A czy obchodzi ją, że taki nikt jak ja wygłasza o niej tyrady w internecie? Nie, oczywiście, że nie.

Ale nie mówię, że nie odnosi sukcesów. To jest nieistotne. Jeśli cokolwiek, to pogłębia to, jak złe jest jej przestępstwo, biorąc pod uwagę, że wiedziała, jak wrażliwi byli jej zwolennicy i jak wpływowa mogła być. Szybki czek na 250 tysięcy dolarów był wszystkim, czego potrzebowała, żeby ich wszystkich wyrolować.

Co do bycia dramatycznym? Cóż, tak – kiedy piszę te słowa, może to być słuszna uwaga. Ale indywidualne historie ludzi inwestujących w tę „kryptowalutę”, ponieważ Kim skłamała i powiedziała, że ona i jej przyjaciele byli w to zaangażowani – tylko po to, aby stracić każdy grosz i zdać sobie sprawę, że Kim była w rzeczywistości opłacana i nigdy nie słyszała o kryptowalucie, nie mówiąc już o inwestowaniu w nią – jest druzgocąca do czytania.

Jestem gotów założyć się, że ci ludzie nie czuliby się tak samo, gdyby to była ich córka, ich syn, ich przyjaciel, który stracił kawałki swoich oszczędności, ich fundusz na studia, ich ciężko zarobioną gotówkę, ponieważ ich „idol” ich okłamał.

Jedyną rzeczą bardziej oszukańczą niż Ethereum Max jest iluzja, że Kim Kardashian dba o kogokolwiek innego niż ona sama.

Kim, wstydź się.