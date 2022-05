W następstwie problemów związanych ze stablecoinem TerraUSD (UST), który został pozbawiony powiązania z dolarem amerykańskim, cena LUNA, który jest natywnym tokenem firmy Terra, spadła z ponad 80 USD do około 0,023 USD. Fiasko związane z UST wywołało fale uderzeniowe na całym rynku kryptowalut, a w szczególności na rynku algorytmicznych stablecoinów.

Po pozbawieniu UST powiązań z dolarem amerykańskim, współzałożyciel Terraform Labs, Do Kwon, ogłosił „plan naprawczy” w serii tweetów, mówiąc, że firma będzie szukać dodatkowego zewnętrznego finansowania i „odbuduje” TerraUSD tak, aby była zabezpieczona.

Dzisiaj, wieczorem, blockchain Terra został oficjalnie zatrzymany na wysokości bloku 7603700, aby zapobiec atakom na zarządzanie po silnej inflacji tokenów LUNA i znacznie zmniejszonym koszcie ataku.

Aby pomóc inwestorom i traderom, którzy chcą skorzystać z obecnego trendu spadkowego Terra (LUNA), kupując go po obecnej niskiej cenie, CoinJournal stworzył krótki artykuł, który pomoże zidentyfikować najlepsze miejsca do jego zakupu.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

LUNA jest natywną kryptowalutą blockchainu Terra.

Blockchain Terra wykorzystuje stablecoiny powiązane z fiatem do zasilania stabilnego globalnego systemu płatności. W skrócie, Terra wykorzystuje stabilność walut fiat oraz zdecentralizowaną naturę Bitcoina (BTC), aby zaoferować szybkie i przystępne cenowo rozliczenia przy użyciu stablecoinów.

Oprócz niedawno wypuszczonego natywnego stablecoina TerraUSD (UST), przy użyciu blockchaina Terra opracowano i wdrożono szereg innych stablecoinów powiązanych z dolarem amerykańskim, południowokoreańskim wonem, mongolskim tugrikiem oraz koszykiem walut Specjalnych Praw Ciągnienia Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Oprócz tego, że LUNA jest wykorzystywana jako stabilizator różnych stablecoinów opracowanych za pośrednictwem Terra, posiadacze LUNA mogą również głosować nad propozycjami dotyczącymi zarządzania Terra.

Jeśli szukasz kryptowaluty, która w ciągu ostatnich kilku dni mocno zanurkowała, to LUNA może być dobrym wyborem.

Mimo że moneta oferuje świetną okazję, jeśli się odbije, nadal nie jest jasne, jak daleko zajdzie jej cena. Przez ostatnie cztery dni moneta spadała o prawie 100% każdego dnia.

Istnieją obawy, że cena LUNA może spaść poniżej 0,01 USD zanim nastąpi próba powrotu, co wymagałoby wiele pracy ze strony zespołu stojącego za projektem podczas realizacji proponowanego „planu naprawczego”.

The Terra blockchain has resumed block production.

Delegations are disabled now that the chain is live with the new code merge.

Validators, please check the Discord announcements for the latest patch notes. https://t.co/CGQgfMDWQe

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 12, 2022