KNC jest natywnym tokenem Kyber Network, która przeszła ekspansję na dziesięć różnych blockchainów, zintegrowała się z Uniswap v3 i wzięła udział w nowej zachęcie deweloperskiej Avalanche. Doprowadziło to wczoraj do 50% wzrostu ceny tokena KNC.

W chwili pisania tego tekstu cena wzrosła o około 17%. Ten krótki artykuł zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o Kyber Network i KNC, w tym czy i gdzie dokonać zakupu.

Ponieważ KNC jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić KNC za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić KNC już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym KNC.

KNC jest tokenem Kyber Network, węzła protokołów płynności, który agreguje płynność z różnych źródeł, aby zapewnić bezpieczne i natychmiastowe transakcje w każdej zdecentralizowanej aplikacji (DApp).

Głównym celem Kyber Network jest umożliwienie DeFi DApps, zdecentralizowanym giełdom (DEX-om) i innym użytkownikom łatwego dostępu do puli płynności, które zapewniają najlepsze stawki.

Wszystkie transakcje na Kyber są realizowane on-chain, co oznacza, że można je łatwo zweryfikować za pomocą dowolnego eksploratora bloków Ethereum.

Projekty mogą opierać się na Kyber, aby wykorzystać wszystkie usługi oferowane przez protokół, takie jak natychmiastowe rozliczanie tokenów, agregacja płynności oraz konfigurowalny model biznesowy.

Kyber ma na celu rozwiązanie problemu płynności w branży zdecentralizowanych finansów (DeFi) poprzez umożliwienie deweloperom tworzenia produktów i usług bez konieczności martwienia się o płynność dla różnych potrzeb.

KNC może być zdecydowanie warte inwestycji, jeśli czas jest odpowiedni. Niestety, często nie da się tego przewidzieć z wyprzedzeniem. Każda decyzja inwestycyjna powinna uwzględniać Twoją tolerancję na ryzyko. Nie należy traktować prognoz cenowych jako wartości nominalnej.

Wallet Investor spodziewa się długoterminowego wzrostu, a dokładniej do 9,2 USD w kwietniu 2027 roku. Inwestycja na 5 lat przyniosłaby wówczas zysk w wysokości około +250%. Jeśli teraz zainwestujesz 100 USD, w 2027 roku możesz mieć 350 USD.

