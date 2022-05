Token Kyber Network zyskał wczoraj 22%, a dziś zwiększył swoją wartość o kolejną jedną trzecią, ponownie testując maksima z zeszłego tygodnia. Jak będzie kształtować się jego cena?

W tym krótkim artykule znajdziesz wszystkie szczegóły dotyczące KNC: czym jest, czy warto w niego inwestować i gdzie najlepiej go teraz kupić.

Najlepsze miejsca, w których można teraz kupić KNC

Czym jest KNC?

KNC jest tokenem natywnym Kyber Network Crystal v2, który określa się jako najlepszy wielołańcuchowy hub płynności DeFi. Agreguje on płynność z różnych źródeł, aby zapewnić bezpieczne i natychmiastowe transakcje w dowolnej zdecentralizowanej aplikacji (DApp).

Jego głównym celem jest umożliwienie DEX-om, DeFi DApps i innym użytkownikom dostępu do puli płynności, które zapewniają najlepsze stawki. Wszystkie transakcje w tej sieci odbywają się on-chain, co oznacza, że każdy eksplorator bloków Ethereum może je łatwo zweryfikować.

Projekty mogą bazować na Kyber i korzystać z jego usług, takich jak agregacja płynności, natychmiastowy rozrachunek tokenów i konfigurowalny model biznesowy.

Czy warto dziś kupić KNC?

KNC może być zdecydowanie warte inwestycji, jeśli czas jest odpowiedni. Niestety, często nie da się tego przewidzieć z wyprzedzeniem. Każda decyzja inwestycyjna powinna uwzględniać Twoją tolerancję na ryzyko. Nie należy traktować prognoz cenowych jako wartości nominalnej.

Prognoza cenowa KNC

Digital Coin przewiduje, że KNC osiągnie 3,99 USD w 2023 roku, a następnie spadnie do 3,83 USD w 2024 roku. W 2025 roku cena odbije się od dna, osiągając 5,28 USD. Prognozuje się kolejny spadek do 4,83 USD w 2026 roku, a następnie powrót do 6 USD w 2027 roku.

