Kolekcja NFT Donalda Trumpa przekracza 7000 ETH w wolumenie

Nie ma nic gorszego niż to, kiedy inaczej porywający film zawija się przez niedopieszczone zakończenie. Wychodzisz z kina czując się oszukany, kwaśny smak utrzymujący się w ustach.

Jeśli chodzi o kryptowaluty, to wygląda na to, że rok 2022 będzie miał idealne zakończenie. Trzeba przyznać, że nie był to szczęśliwy film. Rynki rozpadły się w tym roku, skandali było mnóstwo, a fraza „Rozdział 11” stała się niewygodnie powszechna.

A teraz zamykamy go kolekcją NFT Donalda Trumpa, która przykuwa uwagę mediów głównego nurtu. Kolekcja przekroczyła 7000 ETH w wolumenie – to jest ponad 8,5 miliona dolarów w czasie pisania tego tekstu. Cena podłogowa dla kolekcji zaczęła się poniżej 100 USD, ale teraz jest blisko 400 USD.

Kolekcja Trumpa została wydana w tym miesiącu. Jest to 45,000 kolekcjonerskich kart, które wyglądają jak sportowe karty handlowe. Przedstawiają one byłego prezydenta we wszystkich rodzajach wariantowych postaw, takich jak stanie przed Mount Rushmore z dodaną twarzą Trumpa lub trzymanie karabinu w sprzęcie wojskowym z psem u boku.

Ale pozorny sukces projektu doprowadził wielu do kopania dalej w projekcie, gdzie pojawiają się zabawne rezultaty. Użytkownik Twittera @NFTherder zauważył, że podejrzana ilość najrzadszych NFT w kolekcji została zgarnięta przez portfel twórcy.

1/ Turns out Donald Trump minted a thousand of his own nfts to his vault wallet

Keeping a giant portion of the most rare nfts in his collection for himself

The 2nd minted nft was a rare 1-of-1, the chances … pic.twitter.com/3m0MQGQydp

— OKHotshot (@NFTherder) December 17, 2022