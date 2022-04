Konsolidacja kursu Dogecoin (DOGE) wskazuje na większy ruch

Dogecoin (DOGE) bardzo dobrze poradził sobie z odrobieniem części strat, które poniósł w tym roku. Jednak pomimo tego, że w ciągu ostatnich kilku dni obserwowaliśmy lekkie spowolnienie tego silnego trendu wzrostowego, wydaje się, że DOGE konsoliduje się wokół kluczowej strefy popytu. Oto kilka szczegółów:

Cena akcji DOGE odbija się od strefy popytu między 0,127 USD a 0,137 USD.

Ta konsolidacja może zapewnić potencjalny wzrost o prawie 35% w najbliższym czasie.

Jednak aby tak się stało, memiczna moenta będzie musiała utrzymać się powyżej poziomu 0,127 USD.

Źródło danych: Tradingview

Dogecoin (DOGE) – czego się spodziewać dalej

Po konsolidacji pomiędzy 0,127 USD a 0,137 USD, wydaje się, że DOGE jest gotowy do rajdu w górę. Moneta jest już w silnym trendzie wzrostowym i jest prawdopodobne, że w najbliższym czasie spróbuje przetestować poziom 0,2 USD. Zapewni to zwyżkę o prawie 40%.

Ponadto, moneta wydaje się cieszyć bardzo długą hossą. Chociaż tu i ówdzie występowały pewne wahania, od początku marca DOGE wzrósł o około 50%. Oczekujemy, że ten trend się utrzyma.

Niemniej jednak, wyzwaniem dla byków będzie obecnie utrzymanie wsparcia na poziomie 0,127 USD. Jak na razie wydaje się, że będzie to dość łatwe do osiągnięcia, chyba że na rynku wydarzy się coś dużego. Uważamy również, że każdy wzrost jest ograniczony poziomem 0,2 USD. Kiedy DOGE osiągnie tę cenę, zacznie się wycofywać, a byki będą realizować zyski.

Czy warto teraz rozważyć DOGE?

Dogecoin (DOGE) jest obecnie notowany w ważnej strefie popytu. Gdybyś chciał go kupić, to jest to odpowiedni moment. Jednak strategia krótkoterminowa jest mniej ryzykowna.

W rzeczywistości każdy, kto kupuje, będzie musiał patrzeć na 0,2 USD jako ostatni punkt wyjścia. Inwestorzy, którzy chcą zatrzymać DOGE na dłużej, nie muszą się martwić. Nadal można dokonać zakupu teraz i zapomnieć na jakiś czas.