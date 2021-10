Senator chce, aby zamiast spalać gaz ziemny, wykorzystać go do kopania bitcoinów

Górnicy bitcoina mogą wykorzystać obfite zasoby gazu ziemnego marnowanego podczas spalania do „produktywnego zastosowania” i pomóc środowisku, powiedział w piątek amerykański senator Ted Cruz.

Teksas jest obecnie jednym z głównych miejsc docelowych dla górników bitcoinów, zwłaszcza po chińskich atakach na górnictwo i handel kryptowalutami.

Oprócz taniej i łatwo dostępnej energii wiatrowej, górnicy mogliby również skorzystać z innego źródła energii w postaci gazu, który “spala” przemysł naftowy, aby uniknąć wzrostu ciśnienia w złożach podczas wydobycia ropy.

Przemawiając 8 października na Texas Blockchain Summit, Cruz zauważył, że za około 50% „spalanego” gazu odpowiada Teksas, który – jak powiedział senator – nie powinien pozwalać na marnowanie ogromnej ilości energii.

Według Cruza do marnotrawstwa dochodzi z powodu braku sprzętu przesyłowego niezbędnego do wychwytywania gazu ziemnego i kierowania go tam, gdzie powinien być wykorzystywany zgodnie ze swoim zastosowaniem.

„Wykorzystajcie tę moc do kopania bitcoinów” – apelował polityk z Teksasu, dodając, że jest to ruch, który może natychmiast pomóc środowisku.

„…zamiast spalać gaz ziemny, wykorzystajcie go do produktywnego użytku” – zauważył.

Energia może być również podłączona do sieci, zapewniając rezerwy, które mogą być wykorzystywane do innych zastosowań o krytycznym znaczeniu, dodał Cruz.

Według amerykańskiego polityka Bitcoin ma potencjał, by udowodnić swoją przydatność na całym świecie, zwłaszcza w wielu „miejscach na Ziemi, gdzie słońce mocno świeci, a wiatr mocno wieje, ale nie ma żadnych linii energetycznych i z punktu widzenia ekonomii nie jest opłacalne wykorzystanie tej energii”.

Założyciel CoinMetrics, Nic Carter, podsumował przemówienie senatora Teda Cruza opowiadające się za wykorzystaniem wydobywania bitcoinów w następujący sposób:

Sen. Cruz makes 3 key points

– Miners can mine off grid by mitigating waste nat gas (byproduct of oil extraction)

– Miners can participate in demand response and give energy back to grid when most needed

– Miners can take advantage of stranded renewables

— nic carter (@nic__carter) October 10, 2021