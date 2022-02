Biorąc pod uwagę wstrząsające wiadomości z nocy, że Rosja najechała na Ukrainę, czuję się trochę trywialne pisząc dziś po południu o finansach. Naprawdę mam nadzieję, że ludziom na Ukrainie nic się nie stanie, a na szczeblu osobistym, po prostu nie mogę uwierzyć że w 2022 roku jesteśmy na skraju wojny w Europie. To smutne.

Patrząc jednak na rynki finansowe, w ciągu ostatnich 24 godzin, co jest zrozumiałe, wzrosła niestabilność. W tym artykule chcę się skupić na czymś, co uważam za szczególnie interesujące – ruchu cenowego Bitcoina w porównaniu do innych głównych klas aktywów. Jedną z najbardziej uwodzicielskich narracji w kryptowalutach jest ta dotycząca teorii hedgingowej:

• Bitcoin oferuje skuteczny hedging inflacyjny, metodę uniknięcia deprecjacji fiat (prominentnej w ostatnim okresie drukowania pieniędzy).

• Jest to złoto cyfrowe – w związku z tym poprawia charakterystykę ryzyka i zwrotu portfela zawierającego akcje.

W szczególności chcę poruszyć tę ostatnią kwestię w kontekście ostatnich 24 godzin.

Upadek rynku

A więc Putin wypowiada wojnę. Jak zareagowały rynki?

• Akcje: S&P 500 spadł o około 2,8%, europejski indeks akcji Stoxx 600 o 3,5%, a Nasdaq był blisko 3% spadku w dół. Można się było tego spodziewać – nie ma tu żadnych niespodzianek.

• Złoto: Towar ten osiągnął 17-miesięczny szczyt, wzrastając o około 1,5% i tym samym spełniając swoją obietnicę hedgingową. Posiadacze złota cieszą z tego powodu, ale nie ma w tym przypadku nic nadzwyczajnego.

• Bitcoin: Samozwańcze cyfrowe złoto już od jakiegoś czasu mówiło o sobie jako o zabezpieczeniu. Cóż, pojawił się kryzys i spadki na giełdzie – czas więc, by Bitcoin postawił na swoim. Wynik? Spadek o 7%.

Kursy złota (czarny), S&P 500 (niebieski) i Bitcoina (pomarańczowy) w ciągu ostatnich 24 godzin. Źródło: BarChart.com

Korelacja -> 1

W kryzysach korelacje sięgają 1. Następuje ucieczka do jakości, inwestorzy pozbawiają się ryzyka i wolą trzymać bezpieczne aktywa, z których najbardziej oczywistym jest gotówka. Złoto z kolei od dawna cieszy się reputacją bezpieczniejszego środka przechowywania wartości. Wydarzenia z ostatnich 24 godzin pokazały nam, że Bitcoin nie kwalifikuje się jeszcze jako takie aktywo bezpiecznej przystani. Zmienność i kryptowaluty idą w parze jak masło orzechowe i dżem; dopóki to standardowe zróżnicowanie nie zmaleje, cel Bitcoina, jakim jest ugruntowanie pozycji jako magazynu wartości nie zostanie osiągnięty.

Tak więc, Bitcoin jest wciąż uczniem mistrza, którym jest złoto. Przy ostatnich 30-dniowych szacunkach zmienności Bitcoina na poziomie 3,36%, trudno się dziwić, że inwestorzy pozbywają się ekspozycji w burzliwych czasach. Dla uniknięcia wątpliwości, nie oznacza to, że złoto jest lepszą inwestycją niż Bitcoin (powyżej używam terminu "mistrz" bardzo luźno). Osobiście nie mogę się przekonać do posiadania złota, biorąc pod uwagę charakterystykę zwrotu, jaką wykazywało ono w ciągu ostatniej dekady (mniej niż 5% zwrotu od 2011 roku, czyli w okresie, w którym każde inne aktywo poszybowało w górę). Koszt alternatywny posiadania złota był w ostatnich czasach katastrofalny. Jednak w tym artykule chodzi o właściwości zabezpieczające, a nie o oczekiwany zwrot – a w tej chwili Bitcoin nie był w stanie utrzymać się w czasach spadków na rynku.

Złoto jest tylko nieco powyżej szczytów z 2011 roku. Źródło: BullionVault.

Dojrzałość

To, czego nie powinniśmy tutaj przeoczyć (i będę to powtarzał raz za razem), to wczesny wiek Bitcoina. Został stworzony dopiero w 2009 roku, a jego rozwój do głównego nurtu przerósł nawet najśmielsze marzenia fanatyków kryptowalut. Mimo to, ludzie są zniecierpliwieni zmiennością – ale czego się spodziewać? Renomowanego magazynu wartości, który w pełni ugruntował swoją pozycję po zaledwie dekadzie? Kultury po raz pierwszy odkryły błyszczące piękno złota już w 4000 roku p.n.e. – to oznacza tysiące lat, w czasie których złoto wypracowało swoje właściwości przechowywania wartości. Czy myślisz, że faraonowie w Egipcie w 1200 roku p.n.e. robili biżuterię z Bitcoina? Czy hiszpański konkwistador Hernán Cortes zwrócił uwagę na lśniącą jakość technologii blockchain w XVI wieku?

Tak więc, podczas gdy wkroczenie wojsk rosyjskich na Ukrainę pokazuje nam, że Bitcoin nie jest jeszcze renomowanym środkiem przechowywania wartości, nie powinno to być zaskoczeniem. W tej chwili, oczywiście, wolałbyś być bardziej w posiadaniu gotówki lub złota niż kryptowalut, gdy zapowiadana jest wojna. Nie musisz zagłębiać się w liczby, aby było to oczywiste.

Precedens

Przewińmy zegar do marca 2020 roku, kiedy to nasza przyjazna pandemia z sąsiedztwa po raz pierwszy eksplodowała na scenie, wysyłając fale sejsmiczne na rynki. Przyznajmy, że był to większy szok niż agresja Putina ostatniej nocy – S&P 500 miał dwa z najgorszych sześciu dni w historii w przeciągu tygodnia (-12,0% i -9,5%), ale jest to najświeższy kryzys, na który możemy wskazać. Bitcoin z kolei stracił połowę swojej wartości w mgnieniu oka, spadając z 7,900 USD do 4,100 USD. Jak mawiał mój współlokator, kiedy już wejdziesz w kryptowaluty, akcje wydają się… nudne.

Wykres Bitcoina w obliczu COVID,-19, dane z 11-13 marca 2020 roku.

Postęp

Od marca 2020 roku widzieliśmy jak Bitcoin został dodany do bilansu Tesli, stał się legalnym środkiem płatniczym w Salwadorze, wszedł do głównego nurtu mediów i przekroczył pułap 1 biliona dolarów (zanim spadł z powrotem w tym roku). Złośliwe upadki wciąż jednak występowały:

• Maj 2021: od 58,000 USD do 33,000 USD

• Wrzesień 2021 roku: od 53,000 USD do 41,000 USD

• Listopad/Grudzień 2021 roku: od 68,000 USD do 33,000 USD

Tak więc dzisiejsze cofnięcie ledwie zarysowuje powierzchnię, a to wszystko za sprawą wydarzeń z prawdziwego świata, które je wywołały. W szczególności krach z maja 2021 roku był pozornie przypadkowy, a kryptowaluty po prostu…. były sobą.

Przyszłość

Powiem jasno: jestem byczo nastawiony do Bitcoina w długoterminowej perspektywie. Myślę, że postępy poczynione po stronie instytucjonalnej, błyskotliwe umysły, które przeszły z tradycyjnych finansów i akceptacja głównego nurtu są niewiarygodnie pozytywnymi zmianami w ciągu ostatnich dwóch lat. Myślę, że Bitcoin ma do odegrania bardzo ważną rolę w przyszłości naszego społeczeństwa. Jednak nie da się ukryć, że cała ta zmienność wciąż sprawia, że jest to nerwowy krótkoterminowy aktyw, a w tej chwili z pewnością nie osiągnął statusu magazynu wartości. Z ciekawości sprawdziłem miesięczne zwroty z S&P 500 w stosunku do Bitcoina od 2013 roku, aby zobaczyć jak zmieniła się korelacja. Widać, że od czasu COVID-19 jest ona stosunkowo silna (w szczególności rok 2020 ma bardzo wysoką korelację ze względu na sytuację spowodowaną drukowaniem przez Fed). Przed 2019 roku korelacja jest nieco rozproszona, ponieważ Bitcoin nie znalazł się jeszcze w głównym nurcie. Nie ma tu zbyt wiele wzorca ani w jedną, ani w drugą stronę.



Może nadejść dzień, w którym takie negatywne wydarzenia makro, jak ostatnie 24 godziny, spowodują, że Bitcoin wzrośnie o 1% lub 2%. Kryptowaluta ta może być stabilna, stanowić bezpieczną przystań i będzie się o niej mówić mniej radośnie. Z pewnością nie będę musiał codziennie pisać artykułów na ten temat, więc może nawet pozbawi mnie to pracy. Jednak oddzielenie się od innych ryzykownych aktywów jeszcze nie nastąpiło, a ostatnie 24 godziny są tego kolejnym dowodem. Bitcoin musi stać się bardziej… monotonny.

Kończąc, być może Plan B (twórca modelu Stock to Flow) mówi to bardziej zwięźle w tweecie: