Krypto arkada gier, Metacade, ma potencjał 10-krotnego wzrostu w 2023 roku! Oto, co musisz wiedzieć

Inwestorzy szukający potencjalnych zysków w 2023 roku byli zachwyceni wiadomością, że początkowe etapy presale Metacade zostały wyprzedane w ciągu kilku tygodni, gdyż byczy inwestorzy przelali ponad 4,9 miliona dolarów na tę raczkującą krypto platformę gier.

Ponieważ presale MCADE nadal przyciąga ogromne zainteresowanie kolejnymi rundami presale, niektórzy eksperci przewidują, że pierwsi inwestorzy mogą cieszyć się nawet 10-krotnymi zyskami w 2023 r.

Metacade może być zakupem roku

Myślący przyszłościowo inwestorzy i entuzjaści gier krypto wylewnie wspierali Metacade podczas presale, wspierając cel platformy, jakim jest dostarczanie najbardziej wszechstronnej gamy gier arkadowych online w metaverse.

Tempo presale nabrało tempa na trzecim etapie, co wskazuje, że wartość tokena użytkowego i monety rodzimej Metacade wzrośnie w krótkim okresie, przynosząc potencjalnie ogromne długoterminowe zyski, które zostaną zrealizowane w nadchodzących latach.

Zaczynając od 0,008 USD za token w fazie beta, wartość MCADE ma wzrosnąć do 0,02 USD pod koniec dziewiątego i ostatniego etapu presale. Oczekuje się, że cena może jeszcze bardziej wzrosnąć, gdy MCADE stanie się publicznie dostępny.

Byczych inwestorów skusił ogromny długoterminowy potencjał Metacade, przedstawiony w ich obszernym i ambitnym white paper . To, w połączeniu z szerszą przewidywaną eksplozją w sektorze GameFi w ciągu najbliższych pięciu lat i planami znalezienia się w centrum gier krypto w nadchodzących lata, oznacza, że MCADE ma potencjał osiągnięcia 10-krotnych zysków w tym roku.

Jak wysoko może sięgnąć MCADE w 2023 roku?

Wartość MCADE ma rosnąć przez cały czas trwania jego presale, osiągając kulminację w wysokości 0,02 USD za token, gdy będzie przygotowywał się do swojego IDO . Moneta ta zostanie następnie uruchomiona na zdecentralizowanych giełdach (DEX), gdy kupujący na całym świecie prawdopodobnie będą walczyć o zdobycie MCADE.

Oczekuje się, że pierwsi inwestorzy utrzymają HODLing, czekając na ogromny skok wartości MCADE. Przypuszcza się, że przy ograniczonej stałej podaży wynoszącej 2 miliardy tokenów popyt na MCADE ogromnie wzrośnie na scentralizowanych i zdecentralizowanych giełdach, co może doprowadzić do wzrostu jego ceny, ponieważ MCADE staje się solidnym tokenem do gier krypto.

Narzędzie wbudowane w token MCADE sprawia, że jest to jeszcze bardziej atrakcyjna perspektywa dla inwestorów. Oczekuje się, że jego wartość może przynieść 10-krotny zysk przy wzroście wartości od 0,10 do 0,20 USD – jest to realistyczna perspektywa na 2023 rok.

Czy kryptowaluta to dobra inwestycja długoterminowa?

W latach 2016-2021 globalna liczba posiadaczy kryptowalut wzrosła prawie 60 razy w ciągu pięciu lat. Chociaż warunki rynkowe stały się zdecydowanie mroźne w 2022 r., co zostało spowodowane upadkiem niektórych wielkich nazwisk na rynkach krypto, takich jak FTX, oraz globalnymi warunkami ekonomicznymi, liczba inwestorów i platform nadal rośnie.

Ponadto przewiduje się, że rynek gier krypto wzrośnie o około 70% rocznie, aby do 2027 r. stać się branżą o wartości 63 miliardów dolarów . Metacade jest doskonale przygotowany do wykorzystania tego wzrostu dzięki niezrównanej gamie gier arkadowych online.

Świat krypto jest szybki, ze stale rosnącą liczbą użytkowników, więc przewidywanie przyszłości jest tu dość trudne. Jednak w przypadku krajów takich jak Salwador, które zaczynają przyjmować kryptowaluty jako prawdziwy środek płatności międzynarodowych, znaki dla rynków krypto są niezwykle pozytywne.

Czym jest Metacade?

Metacade buduje zupełnie nową platformę obsługującą najszerszą gamę gier arkadowych online w metaverse, stając się pierwszym tego rodzaju projektem w świecie gier krypto. Zbudowany na blockchainie Ethereum Metacade będzie hostować szeroką gamę tytułów typu „graj, aby zarobić” (P2E), umożliwiając entuzjastom gier spotykanie się z podobnie myślącymi osobami, budowanie społeczności i zdobywanie nagród krypto podczas grania.

Projekt kierowany przez społeczność, Metacade, oferuje graczom i użytkownikom szereg różnych mechanizmów zarabiania poza zwykłymi możliwościami P2E, obejmujących nagradzanie członków za interakcje społecznościowe z platformą, a wkrótce także możliwość ubiegania się o płatne role, w tym testerów gier, w Metacade i w szeroko pojętej branży Web3.

Metacade: Kieruje rozwojem GameFi

Metacade ma na celu wyjście daleko poza tradycyjną sferę platform gier krypto P2E poprzez dostarczanie innowacji w szeroko pojętej branży GameFi poprzez przełomowy program Metagrants. Deweloperzy mogą składać wnioski o dofinansowanie w celu wsparcia tworzenia nowych ekskluzywnych tytułów. Te zgłoszenia są łączone i prezentowane posiadaczom tokenów MCADE, którzy następnie głosują na swoich faworytów.

Przekazując społeczności kontrolę nad grami, które są opracowywane, Metacade pozwala branży GameFi czerpać korzyści z posiadania gier, których gracze chcą na swojej platformie, zapewniając jednocześnie bardzo potrzebne doświadczenie programistyczne najbardziej utalentowanym twórcom gier, aby mogli korzystać z najnowszych i najlepszych technik Web3 w swojej pracy, dzięki czemu Metacade wyprzedzi konkurencję.

Metacade: najlepsza kryptowaluta do gier z 10-krotnym zyskiem w 2023 r.

Presale MCADE daje inwestorom wyjątkową okazję do zakupu tokenów w jednym z najbardziej ekscytujących projektów gier krypto w metaverse. Obecna cena 0,013 USD w 3. etapie presale wygląda na niedoszacowaną, nawet na obecnym rynku niedźwiedzia.

Eksperci oczekują, że presale Metacade szybko się wyprzeda na każdym etapie, co sprawi, że MCADE będzie tokenem, który trzeba kupić, zanim jego cena jeszcze bardziej wzrośnie. Biorąc pod uwagę możliwe 10-krotne zyski w 2023 r., jest to dobry czas dla inwestorów na zakup tokena MCADE.