Krypto miliarderzy należą do tych, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku krypto krachu w 2022 roku, patrząc, jak wartości rzędów miliardów dolarów zostały dosłownie wymazane z ich inwestycji. Gdy rynki zatoczyły się po szeregu wielkich nazwisk w krypto, które złożyły wniosek o upadłość, takich jak Luna i FTX, a światowe gospodarki zmagają się z szeregiem różnych wyzwań, krypto miliarderzy patrzyli z przerażeniem, jak wartość ich udziałów spadła niemal z dnia na dzień.

Wydarzenia te zachwiały zaufaniem inwestorów, ale dobrą wiadomością dla kryptowalutowych miliarderów i tych, którzy chcą postawić pierwsze kroki w kryptowalutach, jest to, że niektóre projekty mogą nadal oferować duże potencjalne zyski. Jednym z nich jest nowa platforma gier blockchain, Metacade.

Czym jest Metacade?

Metacade to pierwsza na świecie wirtualna arkada gier online, która wykorzystuje technologię blockchain, aby oferować graczom najszerszą gamę gier typu „graj, aby zarobić” (P2E), które pojawią się w metaverse. Projekt ten ma na celu zgromadzenie entuzjastów gier w jednym centralnym miejscu, zbudowanie społeczności z podobnie myślącymi osobami, a jednocześnie umożliwienie graczom i fanom GameFi określenia przyszłego kierunku rozwoju platformy.

Funkcjonalność P2E jest główną atrakcją przyciągającą entuzjastów gier do tego centrum. W przeciwieństwie do wielu innych platform gier Metaverse, które polegają głównie na jednym tytule, aby przyciągnąć do siebie graczy, obszerna biblioteka gier Metacade ma coś dla graczy każdego rodzaju. Każdy, od tego, kto bierze udział w pojedynku „beat-em-up” w stylu Streetfightera, po poważnego gracza turniejowego, może zdobyć krypto nagrody.

Jak działa Metacade?

MCADE to waluta, która zapewnia paliwo dla platformy Metacade. Stanowi on podstawę każdego aspektu projektu, zapewniając fundusze, które wpływają do portfeli graczy i dając impuls do pozycjonowania Metacade na czele rewolucji gier metaverse.

Przychody są generowane przez kilka kanałów, niektóre ze społeczności, a inne ze źródeł zewnętrznych. Członkowie Metacade mogą inwestować tokeny MCADE poprzez obstawianie, aby brać udział w turniejach online i losowaniach nagród, aby dzielić się lukratywnymi pulami nagród w ramach programu Compete2Earn, a także grając w tytuły typu pay-to-play, tak jak w prawdziwym salonie gier wideo.

Finansowanie zewnętrzne pochodzi z reklam w hubie, sprzedaży miejsca innym twórcom gier w celu wydawania gier w Metacade za pośrednictwem ich programu starterów, a od pierwszego kwartału 2024 r. zostanie wprowadzona innowacyjna inicjatywa Work2Earn.

Tymczasem społeczność może uzyskać dostęp do dodatkowych strumieni zarobków obok podstawowego mechanizmu P2E. Jednym z nich jest sukces w turniejach Compete2Earn, a innym platforma Create2Earn, na której użytkownicy są nagradzani w krypto za interakcje społecznościowe z hubem. Im więcej treści tworzą, tym więcej zarabiają dzięki wkładom, takim jak recenzje gier, dzielenie się wiedzą i angażowanie się w czaty na żywo.

Metacade: Napędza innowację GameFi

Jednym z najbardziej nowatorskich pomysłów podsycających zainteresowanie Metacade jest ich przełomowy program Metagrants, który ma na celu wzniesienie platformy na nowe wyżyny, zapewniając jednocześnie wsparcie dla szerszego sektora Web3 poprzez promocję i inwestycje w nowe pomysły.

Programistów zachęca się do przesyłania pomysłów na ekskluzywne nowe gry do puli, w której posiadacze tokenów MCADE mogą na nie głosować. Najpopularniejsze zgłoszenia otrzymają finansowanie z portfela skarbowego platformy, aby urzeczywistnić pomysły deweloperów. Program ten zostanie uruchomiony w trzecim kwartale 2023 r., a pierwszy tytuł zostanie uruchomiony w pierwszym kwartale 2024 r.

Schemat Metagrants zapewnia społeczności Metacade większą autonomię w określaniu kierunku centrum i otwiera dostęp do niektórych z najlepszych i najbardziej ekscytujących nowych tytułów w ramach Web3, z grami w pełni wspieranymi przez społeczność wypełniającymi salon gier tej platformy.

Czy MCADE może osiągnąć 1 USD w 2023 roku?

Szum wywołany przez Metacade podczas presale przyniósł fenomenalną kwotę 5,6 miliona dolarów zebraną w zaledwie 11 tygodni. Liczba ta wciąż rośnie, ponieważ inwestorzy gromadzą się w MCADE, umacniając go jako potencjalnie jedną z najlepszych inwestycji krypto roku.

Cena MCADE wynosi obecnie 0,013 USD i wzrośnie ona do ostatecznego poziomu 0,02 USD po zakończeniu presale. Przewiduje się, że gdy MCADE trafi na giełdy, zainteresowanie nim może wzrosnąć. Ponieważ inwestorzy przedsprzedażowi zachowują swoje udziały, aby zobaczyć, jakie zyski można osiągnąć, a nowi inwestorzy starają się zdobyć pozostałą podaż, prognozy głoszące, że MCADE przekroczy barierę 1 dolara w 2023 r., nie są nierealne.

Kup teraz MCADE: Najlepsza inwestycja GameFi w 2023 roku

Przy cenie 0,013 USD MCADE wygląda na niedowartościowanego, nawet biorąc pod uwagę obecne niedźwiedzie warunki rynkowe. Niezwykle popularne i dobrze przemyślane plany na rozwój w połączeniu z ogromnym długoterminowym potencjałem Metacade oznaczają, że może to być wyjątkowa okazja inwestycyjna w 2023 roku.

Chociaż inwestowanie w MCADE nie zastąpi szybko utraconych miliardów krypto miliarderom, stanowi to świetną inwestycję w kryptowaluty dla każdego krypto inwestora.