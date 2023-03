Krypto wiadomość dnia: Presale arkady Web3 Metacade przynosi aż $10.3m w ciągu 16 tygodni

Krypto presale Metacade okazała się dużym sukcesem, a projekt ten dopiero się rozpoczyna. Dzisiejsze wiadomości krypto dokładniej przyglądają się tej obiecującej platformie GameFi i analizują, jak daleko krypto inwestycja w Metacade (MCADE) może zajść.

Czy krypto presale Metacade może być najlepszą inwestycją krypto tego roku?

Największe zainteresowanie w sferze kryptowalut dotyczy obecnie Metacade – zupełnie nowej platformy GameFi, która generuje mnóstwo rozgłosu wśród społeczności blockchain. Krypto presale Metacade szybko przyciągnęła $10.3m krypto inwestycji, ponieważ prawdopodobnie ma ona być jedną z najbardziej wszechstronnych platform w grach blockchain.

Dzisiejsze krypto wiadomości podkreślają, że wszystkie wcześniejsze rundy zbierania funduszy dla Metacade zostały całkowicie wyprzedane. Oznacza to, że cena MCADE wzrosła z $0,008 do $0.017 od jego początkowej fazy beta.

Metacade uwalnia 70% całkowitej podaży tokenów podczas swojej krypto presale, dając społeczności szerokie możliwości do zaangażowania się przed końcem tego wydarzenia. Przy tak wysokim poziomie krypto inwestycji, które już wpływają do MCADE, token ten przygotowuje się teraz do znaczącej długoterminowej akcji cenowej.

Czy MCADE może osiągnąć 5 dolarów w 2025 roku?

Dzisiejsi eksperci analizujący wiadomości o kryptowalutach sugerują, że MCADE może eksplodować w 2023 roku i później. Krypto presale MCADE jest zapowiedzią kolejnych wydarzeń, a projekt ten konsekwentnie przyciąga znaczne inwestycje.

Dzięki krypto presale, ekspozycja MCADE ma dramatycznie wzrosnąć, gdy wejdzie on na giełdy aktywów cyfrowych. W związku z tym eksperci spekulują, że do końca 2023 r. MCADE może osiągnąć wartość 1 USD za token ze względu na ten wzrost możliwości inwestycyjnych.

Platforma Metacade zostanie uruchomiona w 2023 r., a szeroka oferta tego projektu zostanie ukończona w 2024 r. Wprowadzając przełomowy wybór mechanik zarabiania na kryptowalutach i rozległe korzyści dla społeczności, Metacade spodziewa się przyciągnąć znaczną liczbę użytkowników w tym czasie.

W 2024 i 2025 roku Metacade może odnieść duży sukces. Podczas kolejnej hossy MCADE może przyciągnąć ogromne krypto inwestycje, podnosząc cenę tokena MCADE do 7 USD ze względu na deflacyjną tokenomikę projektu. Byłby to niewiarygodny 350-krotny zysk od zakończenia jego krypto presale – wzrost, który mógłby konkurować z innymi najbardziej udanymi projektami GameFi w Web3.

Czym jest Metacade?

Metacade to największa arkada na blockchainie. Oznacza to, że oferuje on najszerszą kolekcję gier typu „graj, aby zarobić” ( P2E ), jaką można znaleźć w całym blockchainie, a każdy tytuł oferuje zintegrowane nagrody finansowe dla graczy.

Ponadto Metacade stanie się głównym centrum dla wszystkich użytkowników Web3. Pokaże najnowsze trendy w grach blockchain i połączy swoją społeczność na nowe i ekscytujące sposoby.

Metacade oferuje również ogromny potencjał zarobkowy dla użytkowników poza arkadą Metaverse. Obejmuje to Play2Earn, Compete2Earn, Create2Earn i Work2Earn, ponieważ Metacade dostarcza wszechstronne rozwiązanie GameFi wykorzystujące technologię blockchain.

Jak działa MCADE?

Arkada gier Metaverse będzie oferować swobodną i rywalizacyjną rozgrywkę, ponieważ użytkownicy będą mogli grać solo lub rywalizować w turniejach rankingowych. Turnieje z płatnym wpisowym będą oferować zwycięzcom duże pule nagród krypto; rywalizujący gracze będą mogli sprawdzić swoje umiejętności, aby zawalczyć o najwyższą chwałę.

Centrum społeczności Web3 będzie wyświetlać wiadomości o kryptowalutach i najlepsze nowe gry blockchain w przestrzeni. Będzie również nagradzać twórców treści za pośrednictwem funkcji Create2Earn, zapewniając użytkownikom zachęty finansowe za publikowanie recenzji gier, udostępnianie wersji alfa i wchodzenie w interakcje z innymi członkami społeczności.

Funkcja Work2Earn Metacade połączy nowe miejsca pracy dla entuzjastów krypto, umożliwiając każdemu rozpoczęcie kariery w blockchainie. Work2Earn będzie obejmować pracę na wydarzeniach, role freelancerów i pełnoetatowe stanowiska w niektórych z najgorętszych firm Web3 – jest to niezwykle cenna oferta, której nie ma żadna inna platforma GameFi .

MCADE przenosi gry blockchain na wyższy poziom

Dzisiejsze wiadomości o kryptowalutach, według których Metacade przyciągnął $10.3m w ciągu 16 tygodni, nie są zaskoczeniem. Metacade to prawdziwy przełom w grach i bezpośrednio sfinansuje on kolejną falę tworzenia gier.

Program Metagrants zapewni twórcom gier inwestycje na wczesnym etapie, gdy będą oni tworzyć nowe gry P2E dla użytkowników blockchain. Będzie to obejmować proces głosowania, w którym społeczność Metacade zdecyduje, które nowe tytuły są według nich najlepsze, co oznacza, że najbardziej poszukiwane tytuły P2E mogą zostać wprowadzone do salonu gier Metaverse dla społeczności.

Czy warto kupić MCADE?

Krypto presale MCADE może być najbardziej lukratywną okazją tego roku. Dzięki ogromnemu potencjałowi zarobkowemu wbudowanemu w tę platformę i niebotycznym prognozom cen wynikającym z dzisiejszych krypto wiadomości, Metacade wygląda jak oczywisty dodatek do krypto portfeli inwestycyjnych. Możemy jedynie oczekiwać, że obecny szum wzrośnie wraz z wejściem jego presale w ostatnią fazę w marcu.

Metacade jest doskonałym przykładem silnej krypto inwestycji podczas zmieniających się warunków rynkowych, ponieważ jego długoterminowy potencjał od końca jego krypto presale jest ogromny.