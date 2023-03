Krypto wiadomości wskazują na szersze zastoje na rynku, ale inwestorzy wciąż lgną do Metacade

Na początku 2023 r. pojawiły się kolejne pozytywne oznaki poprawy na rynkach krypto, które musiały znosić przedłużony okres niskich wartości przez większą część 2022 r. Odrobina nadziei na poprawę wywołała pozytywne nastroje w całej branży, chociaż sądząc po pewnych ruchach cen i wiadomości o kryptowalutach z ostatnich tygodni, rynek ten widzi oznaki stagnacji.

Podczas gdy rynki mogą zmieniać się szybciej, niż nadążają za tym krypto wiadomości, jedną rzeczą, co do której wszystkie strony z wiadomościami o kryptowalutach są zgodne, jest powódź dzikiego zainteresowania, intensywnie skupionego na presale przełomowego, nowego projektu o nazwie Metacade .

Projekt ten przyciąga uwagę całej sceny krypto, w dużej mierze dzięki swoim rewolucyjnym planom przedstawionym w niedawno wydanym dokumencie whitepaper . Niezwykła strategia Metacade może sprawić, że przejmie on wiodącą rolę w gwałtownym rozwoju GameFi, spodziewanym w ciągu najbliższych kilku lat, zapewniając ogromne zyski posiadaczom tokena użytkowego MCADE.

Metacade: potencjalnie jedna z najlepszych kryptowalut, w które można obecnie zainwestować

Doświadczeni inwestorzy wiedzą, że najlepszy czas na dołączenie do jakiegoś projektu, aby wygenerować ogromne zyski, o których wszyscy marzą, to wczesna faza jego presale. Zdobywając tokeny tak wcześnie, jak to tylko możliwe, inwestorzy mogą wykorzystać późniejszy znaczny wzrost wartości, a dobrze wiadomo, że te możliwości mogą zamienić się w niewiarygodne zyski.

Niezwykle rzadko można wcześnie zainwestować w projekt o tak dużym potencjale, ale Metacade zdecydowanie jest projektem, który należy do tej kategorii. To z pewnością wyjaśnia, dlaczego projekt ten był świadkiem niezwykle gorącej presale, która zebrała już niespotykaną kwotę $10.2m w ciągu zaledwie pierwszych 16 tygodni i jest teraz na 6 etapie.

Dzięki GameFi, które przynosi wszystkie korzyści zdecentralizowanego finansowania (DeFi) na rynek gier o wartości 200 miliardów dolarów, Metacade ma potencjalny całkowity adresowalny rynek (TAM) obejmujący 3 miliardy graczy na całym świecie — jest to liczba docelowych klientów, o której większość projektów może tylko pomarzyć.

Czy MCADE może osiągnąć 5 dolarów w 2025 roku?

Po ustaleniu niesamowitego potencjału tego projektu, wielu zastanawia się teraz, jak wysoko może sięgnąć MCADE. Ponieważ wiele projektów na arenie GameFi już osiągnęło dobre wyniki, mogą one dać pewne wskazówki dotyczące ceny minimalnej MCADE w przyszłości.

Patrząc wstecz na ceny kryptowalut u szczytu hossy w 2021 roku, projekt GameFi Axie Infinity osiągnął kapitalizację rynkową na poziomie około 10 miliardów dolarów. Wydaje się, że Metacade znacznie przewyższa wydajność ekosystemu Axie Infinity, a zważywszy na fakt, iż token MCADE korzysta z zaledwie 2 miliardów tokenów w swojej podaży, skutkowałoby to ceną MCADE na poziomie 5 USD.

Oczywiście MCADE może sięgnąć jeszcze dalej, ale ponieważ cena MCADE na poziomie 5 USD oznacza 250-krotność jego ceny z presale, może to nadal oznaczać niewiarygodne zwroty dla inwestorów wystarczająco bystrych, aby wcześnie dołączyć do tego projektu.

Czym jest Metacade?

Metacade to niesamowity, nowy projekt, który stawia się w sercu rewolucji GameFi. Zespół Metacade nakreślił swoje plany budowy największego salonu gier typu „graj, aby zarobić” w swoim rodzaju, który może mieć ogromny wpływ na sposób, w jaki ludzie grają w gry.

Projekt ten posiada solidny system nagród, który nagradza graczy za cieszenie się grami wszystkich typów, niezależnie od tego, czy preferują oni swobodny styl gry, czy bardziej rywalizacyjny. Platforma ta korzysta również z wielu inteligentnych wyborów projektowych, takich jak rozszerzenie nagród na działania niezwiązane z grą, które przynoszą korzyści ekosystemowi. Tworząc te systemy, wielu uważa, że Metacade powinien stale odnotowywać silny wzrost liczby użytkowników w miarę upływu czasu.

Projekt ten wykorzystuje token użytkowy o nazwie MCADE, aby zasilać swój ekosystem, przy czym token ten działa jako waluta dla wszystkich wymian wartości na platformie, a także ma wiele praktycznych przypadków użycia.

Metacade może być niesamowitym wyborem inwestycyjnym

Najbliższe lata będą prawdopodobnie reprezentować dłuższy okres, w którym Metacade zacznie przewodzić na rynku kryptowalut i zdominuje krypto wiadomości. Oczekuje się, że jego przewidywana baza użytkowników będzie ogromna, a gdy platforma zostanie uruchomiona jeszcze w tym roku, pojawi się znaczny popyt, który podniesie cenę jego tokena. To, w połączeniu z przyjazną inwestorom tokenomiką i opcjami stakingu, oznacza, że Metacade ma niewiarygodnie dobrą pozycję, aby wykorzystać swoją wizję.

Ci użytkownicy, którzy będą w stanie zdobyć MCADE podczas jego szalonej presale (pozostały tylko 3 etapy), prawdopodobnie będą mieli przed sobą ekscytujący rok w świecie cen kryptowalut. Ponieważ coraz więcej inwestorów zdaje sobie sprawę z niesamowitego potencjału tej platformy, jest praktycznie pewne, iż jej presale wyprzeda się znacznie wcześniej niż później.