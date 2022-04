Wiodąca giełda kryptowalutowa KuCoin, jej ramię venture capital KuCoin Ventures i KuCoin NFT Marketplace znany jako Windvane uruchomiły fundusz „Creators Fund” o wartości 100 milionów dolarów, dowiedział się CoinJournal z informacji prasowej.

Fundusz będzie wspierał projekty NFT na wczesnym etapie ich rozwoju w takich dziedzinach jak sztuka, sport, gwiazdy, kultura azjatycka i inne. 99 wybitnych twórców NFT zostanie zaproszonych do przyspieszenia rozwoju Web3 poprzez dołączenie do rynku NFT Windvane.

Windvane umożliwia wybijanie NFT, handel i wiele więcej

Zdecentralizowany rynek NFT KuCoin oferuje między innymi wybijanie, przechowywanie, handel, zarządzanie i wiele innych usług. Celem firmy jest stworzenie kompleksowej platformy kompatybilnej z głównym nurtem blockchainów NFT, takich jak ETH, BSC i FLOW.

Pomoc dla młodych artystów i twórców

Fundusz „Creators Fund” pomoże młodym artystom publicznie zaprezentować swoje talenty, budując o wiele bardziej wolny, równy i demokratyczny zdecentralizowany rynek NFT. Zapewni również innowacyjną technologię, która ułatwi rozwój przestrzeni NFT i pomoże zbudować zróżnicowane środowisko Web3.

Windvane będzie wspierać INO (Initial NFT Offering) poprzez zdumiewający ruch KuCoin oraz wsparcie KOLs i ważnych hubów.

Johnny Lyu, dyrektor generalny KuCoin, skomentował:

„Na obecnym etapie wszechstronnej i dogłębnej ekspansji KuCoin w obszarach Web 3.0 i NFT oraz pogłębiania ekosystemu KuCoin, uruchomienie funduszu 'Creators Fund’ o wartości 100 milionów dolarów niewątpliwie przyniesie silny impuls dla naszego procesu rozwoju. Będzie on wspierał twórców i projekty NFT, co przyczyni się do dalszej konsolidacji infrastruktury metaverse. Cieszymy się z szybkiego rozwoju NFT i ich integracji ze sportem, kulturą, grami, celebrytami, itp. Rynek KuCoin NFT – Windvane chciałby połączyć Web 2.0 i Web 3.0 poprzez wspieranie większej liczby twórców w uruchamianiu ich NFT lub projektów oraz stworzenie bardziej zintegrowanego świata NFT z niższą barierą wejścia dla użytkowników”.

Justin Chou, dyrektor inwestycyjny KuCoin Ventures, dodał:

„Rynek NFT KuCoin – Windvane jest wschodzącym rynkiem. Dzięki misji zorientowanej na użytkownika i społeczności, Windvane będzie wspierać twórców Web 3.0 na całym świecie, aby zrewolucjonizować branżę NFT. Cieszymy się, że możemy współpracować z Windvane w celu uruchomienia funduszu „Creators Fund” o wartości 100 milionów dolarów, który naszym zdaniem przyniesie korzyści użytkownikom, twórcom, społecznościom i założycielom projektów w świecie Web 3.0″.