KuCoin wkracza do IGO z nową platformą NFT

KuCoin, wiodąca globalna giełda kryptowalut , uruchomiła platformę startową NFT KuCoin IGO . Pikaster jest pierwszym projektem, który pojawił się na platformie. Pierwsza runda sprzedaży rozpoczęła się 11 kwietnia o godzinie 12:00 UTC.

Napędzanie wzrostu w branży gier, metaverse, Web3

Zgodnie ze swoimi zamiarami napędzania wzrostu w środowisku gier blockchain, metaverse i Web3, KuCoin kładzie nacisk na gamifikację i NFT, które będą odgrywać kluczową rolę w przyszłych wirtualnych światach. Firma rozpoczyna obecnie działalność w zakresie IGO.

Wyłączny dostęp do zasobów w grze

KuCoin IGO zapewni wyłączny dostęp do NFT w grze użytkownikom giełdy na całym świecie, którzy będą mogli bezproblemowo kupować, wypłacać i inwestować w NFT. Użytkownicy KuCoin IGO mają możliwość zarządzania swoimi NFT na giełdzie, tworząc kompleksowe rozwiązanie zarówno dla laików, jak i doświadczonych entuzjastów NFT.

Twórcy i projektanci gier mogą wprowadzać swoje dzieła na jeden z wielu sposobów, w tym na aukcjach, w sprzedaży ryczałtowej i w tajemniczych pudełkach.

CEO KuCoin Johnny Lyu skomentował:

„Metaverse to jeden z najbardziej ekscytujących tematów dzisiejszych czasów i zupełnie nowy sposób na życie w niedalekiej przyszłości. Kiedy giganci tacy jak Meta, Amazon i Tencent oraz bogaci inwestorzy, tacy jak Elon Musk, inwestują pieniądze, talent i technologię w metaverse, należy wierzyć, że będzie to historyczny trend, który dostarczy prawdziwie unikalnych doświadczeń. GameFi i NFT będą najbardziej popularnymi wejściami do metaverse, co jest ważnym powodem, dla którego KuCoin uruchomił platformę IGO. Mamy nadzieję, że dzięki IGO KuCoin wzmocni rozwój Web3, przyczyni się do powstania większej liczby dobrych projektów GameFi i NFT, a także pomoże w rozwoju całej branży”.

Pikaster wykorzystuje model ekonomiczny oparty na trzech tokenach

Pikaster, pierwszy potwierdzony projekt na IGO, jest tak zwanym projektem GameFi typu „truly-play & truly-earn”. Gracze otrzymują zachęty finansowe i mają dostęp do innowacyjnych funkcji produktu, które gwarantują doskonałe wrażenia z gry.

Pikaster posiada również portfel w grze i system podziału zysków, a także wiele trybów rozgrywki. Gra wykorzystuje blockchain KuCoin Community. KuCoin dokonał strategicznej inwestycji w Pikaster za pośrednictwem KuCoin Ventures w marcu.

CMO Pikaster Luffy powiedział:

„KuCoin zawsze był firmą o wzniosłych ambicjach i zawsze obserwują możliwe zmiany w przyszłości. Jednocześnie, KuCoin przywiązuje dużą wagę do wartości społeczności i użytkowników. Jest to całkowicie zgodne z naszą filozofią. Pikaster jest przekonany, że wniesie nowe zmiany do branży, zarówno z perspektywy gier, jak i generowania przychodów”.