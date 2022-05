Ice Cube (O’Shea Jackson Sr), kultowy raper, dołączył do grona zwolenników Dogecoin, popierając „niesamowitą i historyczną” transakcję DOGE. Jego wejście do świata Dogecoin jest ściśle związane z BIG3, ligą koszykówki, której jest współzałożycielem.

W BIG3 grają byłe gwiazdy NBA w formacji trzech na trzech, w odróżnieniu od typowych meczów pięciu na pięciu.

W zeszłym miesiącu BIG3 wprowadziła nowy model własnościowy ligi, który pozwala każdej z 12 drużyn sprzedawać swoje udziały w tokenach. Każdej drużynie przydzielono 1000 niewymienialnych (NFT), czyli 975 „Złotych” NFT o wartości 5,000 USD każda, oraz 25 „Ognistych” NFT o wartości 25,000 USD każda.

W środę Bill Lee, współzałożyciel portfela MyDoge, napisał na Twitterze do Ice Cube’a: „Jeśli kupujesz DOGE, to ja i DogeArmy też sobie coś weźmiemy”, odnosząc się do wcześniejszego wpisu Ice Cube’a, że Snoop Dogg kupuje dwa zespoły.

Odpowiadając na wiadomość Lee, Ice Cube napisał na Twitterze: „Śmiało Bill, wiesz, że jestem oddany DogeArmy”.

Come on wit it Bill, you know I’m down with the #DogeArmy https://t.co/d9C1TzS4ff

— Ice Cube (@icecube) May 4, 2022