Przed straceniem powiązania UST z dolarem amerykańskim i upadkiem Terra (LUNA), Anchor Protocol (ANC) był jedną z największych platform DeFi w kryptowalutach. Projekt ten był jednak silnie uzależniony od UST, a pozbawienie go powiązania z dolarem miało ogromny wpływ na jego wartość. Jednak czy ANC kiedykolwiek odzyska swoją wartość?

ANC stracił prawie 1000% wartości wkrótce po tym jak UST został pozbawiony powiązania z dolarem.

W pewnym momencie moneta spadła z wysokiego poziomu 2,13 USD do zaledwie 0,08 USD.

Droga do odzyskania wartości będzie trudna, ale nie niemożliwa.

Źródło danych: TradingView

Jak Anchor Protocol (ANC) odzyska swoją pozycję?

Minie trochę czasu, zanim ANC odzyska swoją pozycję. Będzie to zależało od dwóch rzeczy. Po pierwsze, kluczowe znaczenie będzie miało tempo, w jakim łańcuch Terra jest w stanie rozwiązać problem krachu LUNA. Po drugie, przywrócenie UST na swoje miejsce będzie miało ogromny wpływ na podniesienie ANC w dłuższej perspektywie.

Poza tym ANC już pokazała, że ma wszystko, co potrzebne, aby powrócić. Na przykład krótko po tym, jak UST został odłączony od dolara, ANC dosłownie się załamał. Wyglądało na to, że jego wartość spadnie do zera. Jednak natychmiast nastąpiło odwrócenie trendu i ANC wzrósł o prawie 1500% od najniższego poziomu. Jest to znak, że inwestorzy nadal mają zaufanie do protokołu.

Pomimo tej hossy, całkowita wartość zablokowana w systemie Anchor nie uległa znaczącej poprawie. Po krachu UST, TVL spółki Anchor spadła do poziomu 307 mln USD. Wcześniej Anchor zajmował 4. miejsce pod względem TVL. Krach zepchnął ją na 60. miejsce. Nie zaobserwowaliśmy żadnej poprawy w zakresie TVL. Może to ograniczyć wszelkie nadzieje na poprawę sytuacji.

Czy warto teraz kupić ANC?

Wciąż jest wiele niewiadomych dotyczących Anchor Protocol. Na przykład, pomimo wysiłków społeczności Terra w obronie UST, stablecoin nadal traci na wartości.

Nie wydaje się, aby problem ten miał zostać rozwiązany w najbliższym czasie. W związku z tym należy na razie trzymać się z daleka od ANC, dopóki nie zostaną ogłoszone dalsze postępy w sprawie LUNA i UST.