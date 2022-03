IoTeX zawarł umowę z Google na globalną ekspansję.

Rynek IoT rośnie w tempie 20% CAGR, co jest plusem dla IoTeX.

Na szerokim rynku panuje hossa, co jest korzystne dla kryptowalut o silnych podstawach, takich jak IoTeX.

W ciągu ostatniego tygodnia rynek kryptowalut stał się niezwykle byczy. IoTeX jest jedną z tych kryptowalut, które nabrały największego rozpędu i tylko w ciągu ostatnich 48 godzin wzrosły o ponad 20%. Chociaż ma to wiele wspólnego ze zwyżką na całym rynku, wewnętrzne fundamenty IoTeX są również czynnikiem i możemy zobaczyć, że IOTX nadal będzie wzrastać zarówno w krótkim, jak i długim terminie.

IoTeX IOTX/USD pozycjonuje się jako jedna z wiodących kryptowalut, która wprowadza technologię blockchain na szybko rozwijający się rynek IoT. Dzięki IoTeX użytkownicy urządzeń IoT mogą mieć większą kontrolę nad swoimi danymi i bezpieczniej korzystać z internetu.

Rynek IoT wart jest obecnie 308,97 miliardów dolarów i oczekuje się, że do 2028 roku będzie rósł w tempie 25% CAGR, co oznacza, że w najbliższych dekadach jego wartość może sięgnąć bilionów dolarów. Z tego powodu IoTeX nawiązuje współpracę z ważnymi partnerami, którzy w przyszłości mogą przyczynić się do wzrostu cen.

Na początku miesiąca okazało się, że IoTeX nawiązał współpracę z Google, aby lepiej dotrzeć do globalnego rynku. Według założyciela IoTeX, adopcja rośnie w tempie 20% miesięcznie, a dzięki partnerstwu z Google Cloud, ekspansja może przebiegać jeszcze szybciej.

Cena IoTeX konsoliduje się po rajdzie

Źródło: TradingView

Po ogromnym tąpnięciu 21 marca, IoTeX konsolidował się przez ostatnie kilka dni. Nadal notowany jest w przedziale 0,104 – 0,10 USD, ale wolumen zakupów rośnie. Jeśli IoTeX będzie miał wystarczająco dużo wolumenu, aby przełamać opór 0,104 USD, moneta może wkrótce przetestować poziom 0,15 USD.

Podsumowanie

IoTeX jest jedną z najlepiej radzących sobie kryptowalut w ciągu ostatnich kilku dni. Ma to wiele wspólnego z ożywieniem na całym rynku i podstawami IoTeX, które obejmują partnerstwo z Google. Wolumen kupna IoTeX rośnie, podczas gdy cena konsoliduje się, co wskazuje na potencjalne wybicie w krótkim terminie.