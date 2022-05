Kurs Maker (MKR) może w najbliższym czasie gwałtownie spaść

W ciągu ostatnich kilku dni kurs Maker znajdował się w trybie konsolidacji, ponieważ inwestorzy oceniają siłę branży DeFi i stablecoina Dai. MKR jest notowany na poziomie 1,544 USD, czyli w tym samym przedziale, w którym znajdował się ostatnio. Cena ta wzrosła o ponad 64% od najniższego poziomu w zeszłym tygodniu. Obecnie jego wartość wynosi ponad 1,4 mld dolarów, co czyni MKR 51. największą monetą na świecie.

Rajd MKR słabnie

Maker jest największą platformą DeFi na świecie, z ponad 10,5 miliardami dolarów zamkniętymi w swoim ekosystemie. Jest to zdecentralizowana organizacja autonomiczna (DAO), która pozwala ludziom generować stablecoin znany jako Dai poprzez wykorzystanie aktywów zabezpieczających dostarczonych przez Maker Governance.

Dai to stablecoin, który jest stosunkowo inny niż Tether i USD Coin. W przeciwieństwie do tych dwóch, jest on miękko powiązany z dolarem amerykańskim. Ma jednak charakter zdecentralizowany, a jego aktywa zabezpieczające są zdeponowane w skarbcach Makera.

Cena Maker gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich kilku dni, gdy inwestorzy przyjęli Dai po upadku Terra LUNA, Terra USD i powiązanych sieci DeFi, takich jak Anchor Protocol i Astroport. W ciągu ostatnich kilku dni całkowita kapitalizacja rynkowa Dai wzrosła do ponad 6 miliardów dolarów, co czyni ją 17. największą monetą na świecie. Stał się trzecim co do wielkości stablecoinem na świecie po Tether i USD Coin.

Prognoza kursu Maker

Wykres czterogodzinny pokazuje, że cena MKR poruszała się bokiem w ciągu ostatnich kilku dni. Moneta przesunęła się nieznacznie powyżej 25-dniowej średniej kroczącej, podczas gdy wskaźnik siły względnej i oscylator stochastyczny odchyliły się w dół.

Jednakże, bliższe spojrzenie pokazuje, że moneta uformowała się w formację klina zwyżkującego, co zazwyczaj jest niedźwiedzim sygnałem. Dlatego też perspektywy dla Maker są spadkowe, a następny kluczowy poziom wsparcia znajduje się przy 1300 USD. Ruch powyżej oporu na poziomie 1650 USD unieważni ten niedźwiedzi pogląd.