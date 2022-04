Rynek kryptowalut odradza się po załamaniu, którego doznał na początku tygodnia.

Rynek kryptowalut ma za sobą ciężki okres. Od początku tygodnia rynek stracił ponad 200 miliardów dolarów. Jednak powoli odbija się od dna, a w ciągu ostatnich 24 godzin wzrósł o ponad 1%.

Łączna kapitalizacja rynku kryptowalut wynosi obecnie ponownie ponad 2 biliony dolarów. Bitcoin może zmierzać w kierunku psychologicznego poziomu 45,000 USD, jeśli rynek utrzyma to pozytywne tempo.

Ethereum również wzrósł o ponad 2% w ciągu ostatnich 24 godzin i jest notowany powyżej 3,200 USD.

NEAR, token natywny protokołu Near, jest najlepiej radzącym sobie tokenem wśród 20 największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej. Moneta wzrosła o ponad 25% w ciągu ostatnich 24 godzin, wyprzedzając inne główne kryptowaluty.

Głównym katalizatorem tego ruchu może być uruchomienie Near Wallet Selector. Zespół Near Protocol ogłosił wdrożenie nowości kilka godzin temu.

Według zespołu, użytkownicy mogą teraz wybrać swój preferowany portfel w wyskakującym okienku, dzięki czemu interakcja z protokołem NEAR jest prostsza i łatwiejsza.

https://twitter.com/NEARProtocol/status/1512113117429383169

Kluczowe poziomy do obserwacji

Wykres 4-godzinny NEAR/USDT jest obecnie byczy dzięki trwającemu rajdowi monety. Wskaźniki techniczne pokazują, że NEAR jest obecnie lepszy od szerszego rynku kryptowalut.

Linia MACD znajduje się powyżej strefy neutralnej, wskazując na silne pozytywne momentum dla kryptowaluty. 14-dniowy wskaźnik RSI na poziomie 64 pokazuje, że NEAR może wkrótce wejść w obszar wykupienia, jeśli byki utrzymają kontrolę.

W chwili obecnej kurs NEAR wynosi 18,43 USD. Jeśli rajd będzie kontynuowany, przed końcem dnia może on przekroczyć pierwszy ważny poziom oporu przy 19,90 USD. Jednak do pokonania poziomu oporu na 21 USD potrzebne będzie wsparcie szerszego rynku.