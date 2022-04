We wczesnych godzinach porannych w niedzielę token RACA wzrósł z 0,0018 do 0,0021 USD, czyli o 20%. Potem nastąpił spadek i w chwili pisania tego tekstu jego cena wynosi 0,001831 USD, co oznacza stratę o 7,27% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Pomimo wzrostu ceny o około 39,7% w ciągu ostatnich 30 dni, moneta spadała w ostatnim czasie, a niedziela była jedynym wyjątkiem. Ogólnie rzecz biorąc, cena RACA spadła o 17,9% w ciągu ostatnich siedmiu dni.

Dlaczego jednak RACA poszybowała w górę, a następnie w ciągu kilku godzin od tego skoku zaczęła się cofać? Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Zanim zagłębimy się w ruchy cenowe RACA, najpierw wyjaśnijmy, czym jest.

Radio Caca jest natywnym tokenem Universal Metaverse (USM) i jest również wyłącznym zarządcą „Maye Musk Mystery Box” NFT.

USM zostało stworzone przez USM Lab i jest to wirtualny świat 3D Planet, w którym użytkownicy mogą posiadać ziemię, budować budynki, takie jak sklepy i galerie sztuki, a także tworzyć i grać w gry.

Przyjrzyjmy się teraz, dlaczego cena monety gwałtownie wzrosła przed obecnym spadkiem.

Istnieją trzy główne powody, dla których cena RACA wzrosła w niedzielę, a są to notowania na głównych giełdach kryptowalutowych i u dostawców usług, uruchomienie NowPayment przez Radio Caca oraz plotki o notowaniach na Binance.

Po tym, jak Binance zamieścił na swojej oficjalnej stronie giełdy i w mediach społecznościowych poradnik, jak użytkownicy mogą kupić RACA, zaczęły się szerzyć plotki i nie tylko wzrosła cena tokena, ale także liczba wyszukiwań tej kryptowaluty.

RACA pojawiła się na drugim miejscu najczęściej wymienianych walut tego dnia po tym, jak pojawiła się w trendach wyszukiwania obok GTM i ApeCoin.

Jednak Binance podkreślił w swoim poście, że token nie jest jeszcze dostępny na jego platformie. Mimo to entuzjaści kryptowalut optymistycznie zakładają, że RACA zostanie wkrótce wprowadzony na giełdę, tak jak to miało miejsce wcześniej w przypadku innych kryptowalut.

W ciągu ostatniego tygodnia główni dostawcy usług i giełdy kryptowalut ogłosili, że będą notować RACA, ponieważ wykazała ona ogromny wzrost w swoim ekosystemie. Niektóre z tych firm to Bybit, Huobi, Phemex i ChangeNow.

Kolejnym powodem wzrostu i wielkim osiągnięciem Radio Caca jest ogłoszenie o sprzedaży i zakupie tokenów w różnych parach walutowych, takich jak RUB, EUR, TRY, UAH, USD i GRB.

Fiat-to-$RACA or #RACA-to-Fiat — doesn't matter anymore because we’re here for you either way!💛

So let’s transform your business and enjoy the opportunities from both world!🌎🌐

Are you with us, #RadioCaca? More details in the article⤵️@RadioCacaNFThttps://t.co/WPuOw98DNi

— NOWPayments (@NOWPayments_io) April 11, 2022