Rozpoczynamy nowy miesiąc, a rynek kryptowalut w ostatnich tygodniach wygląda całkiem nieźle. Nastroje inwestorów są obecnie bardzo pozytywne, a większość monet zaczyna odrabiać straty poniesione na początku roku. Kwiecień zapowiada się więc jako dobry rynek dla kupujących, a oto dlaczego:

Większość monet ma bycze perspektywy w bliskiej i średniej perspektywie czasowej.

Obawy związane z konfliktem w Europie Wschodniej i podwyżkami stóp procentowych zostały już uwzględnione w cenach.

Inwestorzy kończą z postawą wyczekującą i ponownie wkraczają na rynek.

Mając na uwadze te czynniki, pomyśleliśmy, że warto byłoby stworzyć listę potencjalnych altcoinów, które można rozważyć w kwietniu tego roku. Oto ona:

Hedera (HBAR)

Hedera (HBAR) była jedną z najlepiej radzących sobie monet w ostatnich dwóch tygodniach marca. Od tego czasu obserwujemy jednak gwałtowny spadek. Może to sugerować, że moneta faktycznie przeszła korektę, której można się było spodziewać po dużym wzroście.

Ryzyko spadku jest zatem stosunkowo niskie w porównaniu z innymi monetami. Z tego powodu HBAR jest dobrym zakupem na kwiecień, a wraz z poprawą nastrojów na rynku, wznowienie hossy jest tylko kwestią czasu.

Waves (WAVES)

Podobnie jak HBAR, Waves (WAVES) również doświadczył znacznej korekty po bezprecedensowym rajdzie. Moneta straciła na wartości około 46% w ciągu ostatnich 7 dni. Chociaż nie zawsze jest to dobry znak, to jednak jest to oczekiwany wynik, biorąc pod uwagę rodzaj rajdu, jaki widzieliśmy w przypadku WAVES.

Nexo (NEXO)