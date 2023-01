Kluczowe wnioski

Branża kryptowalutowa była wyceniana na blisko 3 biliony dolarów w 2022 roku, teraz jest na poziomie 800 miliardów dolarów

Po 2022 roku liczba bitcoinowych milionerów zmniejszyła się o 73%

Bitcoin cofnął się o 75% od swojego rekordowego poziomu 69,000 USD

25% podaży Bitcoina na początku roku było stratne, teraz jest to ponad 50%

Liczba inwestorów posiadających więcej niż 1 BTC wzrosła o 20%, ponieważ jego wartość stała się bardziej osiągalna

Kiedyś rynek kryptowalut był wyceniany na 3 biliony dolarów. Było to w listopadzie 2021 roku, kiedy Bitcoin osiągnął swój rekordowy poziom 69,000 USD.

Ale potem nadszedł 2022 rok. W wyniku drukowania pieniędzy podczas COVID, wojny na Ukrainie i problemów z łańcuchem dostaw pojawiła się inflacja, co oznaczało, że banki centralne na całym świecie były zmuszone podnieść stopy procentowe, aby powstrzymać spiralny kryzys kosztów życia.

Gdy tania płynność zniknęła z rynków, Bitcoin – i cała branża kryptowalut – odczuły skutki. Byliśmy świadkami upadku 10 największych kryptowalut, ujawnienia, że jedna z najlepszych giełd jest domkiem z kart, a także wielu innych bankructw i skandali.

Straty przekroczyły 2 biliony dolarów, przy czym Bitcoin stracił trzy czwarte swojej wartości, a w chwili pisania tego tekstu jego wartość wynosi 16,800 USD.

Bitcoinowi milionerzy

Patrząc na dane on-chain z bitinfocharts.com, bitcoinowi milionerzy padają jak muchy. W 2022 roku było 90,000 adresów zawierających więcej niż milion dolarów w Bitcoinie. Dzisiaj jest ich 24,000 – oznacza to spadek o 73%.

„Dane on-chain podsumowują to, co jest oczywiste, patrząc na wykres kursu Bitcoina – że impreza się skończyła i inwestorzy nie marzą już o emeryturze ze swoich udziałów w Bitcoinie, przynajmniej w najbliższej przyszłości! Prawie trzy czwarte milionerów Bitcoin traci ten status – to chyba najlepszy dowód na to, jak paskudny dla inwestorów był rok 2022” – powiedział Max Coupland, dyrektor CoinJournal.

Procentowy udział podaży w stracie podwaja się w 2022 roku

Zyski Bitcoina przed 2022 rokiem były zdumiewające. W związku z tym większość podaży przynosiła zyski, a tylko 25% podaży przynosiło straty na początku roku. Na koniec roku odsetek ten podwoił się do ponad 50% – to kolejna oszałamiająca statystyka, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Bitcoin był najlepiej prosperującą klasą aktywów na świecie w ciągu ostatniej dekady.

Adresy posiadające więcej niż 1 BTC

Z drugiej strony, ponieważ Bitcoin jest znacznie tańszy niż w zeszłym roku, liczba adresów z jednym lub większą liczbą Bitcoinów – jest najwyższa w historii, nawet jeśli wartość dolarowa tych adresów znacznie spadła.

Na początku 2022 roku było ponad 814,000 adresów posiadających więcej niż 1 BTC. Pod koniec roku liczba ta wynosiła ponad 978,000 – co oznacza wzrost o 20%.

Jak widać w przybliżeniu na poniższym wykresie, w 2022 roku nastąpiły znaczne skoki, gdy Bitcoin pogrążył się w spadku z powodu trzech największych skandali 2022 roku – spirali śmierci Luny, niewypłacalności Celsiusa i ujawnienia oszustw w FTX.

Spadek nastrojów odpowiada spadkowi cen

Z tymi skandalami wiąże się być może największy problem, który pojawi się w 2022 roku. Reputacja kryptowalut otrzymała cios młotem, przede wszystkim po szokującym upadku FTX i skompromitowanego byłego prezesa Sama Bankmana-Frieda.

Według sondażu CNBC z listopada 2022 roku, tylko 8% Amerykanów ma obecnie pozytywne zdanie o kryptowalutach.

Inwestorzy kryptowalut byli już oczywiście świadkami podobnych spadków procentowych, po czym rynek się odbijał. Ale tym razem kryptowaluty po raz pierwszy w swojej historii walczą z kryzysem w gospodarce.

Do tej pory były to zerowe (lub ujemne) stopy procentowe i ciepła drukarka pieniędzy. Teraz przeszliśmy do nowego środowiska, a inwestorzy kryptowalutowi odczuwają ból. Mają nadzieję, że rok 2023 przyniesie powrót do świetności i zacznie naprawiać reputację tej zranionej klasy aktywów. adzieję, że rok 2023 może przynieść powrót do znaczenia i zacząć naprawiać reputację zranionej klasy aktywów.

Metodologia Badań

Dane adresowe pochodzą z on-chain. Dane o cenach z Yahoo Finance.