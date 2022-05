LimeWire nawiązuje współpracę z Universal Music

LimeWire, nowy rynek NFT, który wyrósł z wycofanej z użytku popularnej aplikacji muzycznej z początku XXI wieku, podpisał ogromną umowę z Universal Music Group (UMG).

Współpraca z UMG, światowym liderem w dynamicznie rozwijającym się sektorze muzyki i rozrywki, jest kolejnym krokiem w kierunku powrotu LimeWire do świetności.

Zgodnie z komunikatem prasowym opublikowanym we wtorek, umowa z Universal Music pozwala firmie zaoferować swój rynek cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich wielu kultowym wytwórniom płytowym i znanym artystom.

Wśród wytwórni, które mogłyby skorzystać z rynku NFT LimeWire, aby zwiększyć zaangażowanie fanów dzięki cyfrowym muzycznym NFT i Web3, są Interscope Records, Virgin Music, Republic Records, Def Jam Recordings, EMI, Capitol Records i Motown Records.

Paul i Julian Zehetmayr, współzarządzający LimeWire, komentując współpracę, powiedzieli, że partnerstwo to jest „prawdziwym dowodem na to, jak szybko przemysł muzyczny adoptuje Web3”.

„Jesteśmy zachwyceni, że możemy otworzyć ekosystem LimeWire NFT dla artystów i fanów Universal Music Group i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć pierwsze kreatywne projekty, które pojawią się na rynku” – dodali.

Important milestone reached! We’re thrilled to announce our partnership with Universal Music Group @UMG, opening up opportunities for music NFTs to all artists signed to Universal and UMG labels.

Read more here 👉 https://t.co/VHolELPC1e pic.twitter.com/JfE3IfMEQ0

— LimeWire (@limewire) May 17, 2022