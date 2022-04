LINA zwyżkuje o ponad 50%: oto gdzie kupić token

LINA jest tokenem Linear Finance, który ogłasza się pierwszym protokołem kompatybilnym z łańcuchem międzywęzłowym, umożliwiającym płynny handel aktywami typu delta-one.

Zespół protokołu osiągnął ostatnio wiele znaczących kamieni milowych, w wyniku czego cena LINA wzrosła o ponad 50%.

Ten krótki artykuł zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o Linear Network i jej monecie, w tym czy i gdzie kupić LINA, jeśli się na nią zdecydujesz.

Ponieważ LINA jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić LINA za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić LINA już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym LINA.

Linear Network może tworzyć syntetyczne aktywa o nieograniczonej płynności. Projekt otwiera tradycyjne aktywa, takie jak towary, forex, indeksy rynkowe i inne sektory tematyczne dla użytkowników kryptowalut poprzez wspieranie tworzenia tokenów aktywów syntetycznych.

Protokół składa się z różnych produktów, takich jak Linear.Buildr, DApp służący do zarządzania tokenami wykorzystującymi Linear (LINA) i inne jako zabezpieczenie. Giełda została stworzona specjalnie w celu umożliwienia handlu różnymi tokenami z szybkim czasem potwierdzenia i solidnym bezpieczeństwem.

LINA jest tokenem ERC-20 zbudowanym w sieci Ethereum, którego głównym celem jest zarządzanie protokołem przez społeczność. Wszyscy posiadacze tokenów mają dostęp do Linear DAO, co umożliwia im głosowanie nad różnymi inicjatywami i propozycjami.

LINA może być zdecydowanie warta inwestycji, jeśli czas jest odpowiedni. Niestety, często nie da się tego przewidzieć z wyprzedzeniem. Każda decyzja inwestycyjna powinna uwzględniać Twoją tolerancję na ryzyko. Nie należy brać żadnych przewidywań dotyczących ceny za wartość nominalną.

Uptobrain cytuje ekspertów, którzy twierdzą, że LINA będzie rosła. Obecnie jest warta około 3 centów, ale eksperci przewidują, że do końca 2024 roku osiągnie około 0,23 USD.

