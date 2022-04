Loopring (LRC) może wzrosnąć do 1,2 USD w najbliższym czasie

Po gwałtownym spadku w ciągu ostatnich trzech dni, wygląda na to, że Loopring (LRC) zaczął się konsolidować. Moneta może znaleźć popyt wystarczający do kolejnego rajdu w nadchodzących dniach. Ale jak szybko to nastąpi? Więcej analiz poniżej, lecz na razie przedstawiamy najnowsze informacje:

Pomimo ostatniego spadku, LRC nadal znajduje się w obrębie ważnej linii trendu wzrostowego.

Moneta wykazuje również byczy sygnał na wskaźniku siły względnej (RSI).

LRC może wzrosnąć w kierunku 1,2 USD przed ponowną próbą konsolidacji.

Źródło danych: Tradingview

Loopring (LRC) – Analiza i prognoza cenowa

Ostatnie 3 dni okazały się dość trudne dla posiadaczy LRC. Moneta zanotowała duży spadek i w ciągu ostatnich 24 godzin zniżkowała o około 7%. Nie oznacza to jednak, że token znajduje się na rynku bessy.

W rzeczywistości obserwujemy okres konsolidacji ceny w obrębie bardzo ważnej górnej linii trendu. W związku z tym oczekujemy, że w najbliższych dniach LRC odnotuje kolejne wzrosty. Ostrożne szacunki wskazują, że moneta może osiągnąć poziom 1,2 USD zanim nabierze dalszego rozpędu. To wciąż będzie oznaczać zwyżkę około 20% w stosunku do obecnej ceny.

Ponadto, odczyt RSI pokazuje, że LRC znajduje się obecnie na terytorium wyprzedania. Może to sugerować, że ryzyko kolejnej większej wyprzedaży jest bardzo mało prawdopodobne. Analiza ta będzie jednak nieważna, jeśli LRC spadnie poniżej 0,735 USD.

Czy warto teraz kupić LRC?

Loopring to rozwiązanie do skalowania Ethereum, które ma wielu gwiazdorskich inwestorów. Jest to projekt, który ma dużą wartość długoterminową. Istnieje również możliwość osiągnięcia zysku z handlu krótkoterminowego.

Ponieważ moneta jest obecnie notowana w przybliżeniu na poziomie 1 USD, istnieje prawdopodobieństwo 20% wzrostu w nadchodzących dniach jeśli dojdzie do skoku w kierunku 1,2 USD. Idealna strefa wejścia dla tej krótkoterminowej gry będzie znajdować się pomiędzy 0,74 a 1 USD.