Loopring wzrósł o 40,87% w ciągu ostatnich 24 godzin w związku z wiadomością o partnerstwie z GameStop na rynku GameStop NFT. W chwili pisania tego tekstu jest on sprzedawany za 1,17 USD.

LRC to token kryptowalutowy Loopring, otwartego, opartego na Ethereum protokołu mającego na celu budowę zdecentralizowanych giełd kryptowalutowych.

Loopring zamierza połączyć scentralizowane dopasowywanie zleceń ze zdecentralizowanym rozliczaniem zleceń on-blockchain w hybrydowe rozwiązanie, które będzie wykorzystywać to, co najlepsze z obu światów.

Loopring Protocol ma na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie nieefektywności DEX-ów przy jednoczesnym zachowaniu ich zalet. Rozlicza on transakcje w łańcuchu, ale zarządza zleceniami w sposób scentralizowany.

Łączy również wiele zleceń w transakcje okrężne, zamiast zezwalać na handel wyłącznie parami jeden do jednego. W ten sposób protokół powinien poprawić płynność DEX, jednocześnie zwiększając efektywność realizacji zleceń.

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest trafnie przewidzieć kurs kryptowalut, nie powinieneś podejmować żadnych decyzji dotyczących Twoich finansów przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

Wallet Investor jest niezwykle byczo nastawiony do Loopring. Spodziewają się długoterminowego wzrostu kursu. Według nich 1 LRC w marcu 2027 roku będzie kosztował 4,65 USD. 5-letnia inwestycja mogłaby wówczas przynieść zysk w wysokości około +295,49%. Jeśli teraz zainwestujesz 100 USD w LRC, w 2027 roku możesz posiadać 395,49 USD.

