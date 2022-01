Dzisiejsza cena Lucid Lands wynosi 0,057 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 3,3 mln USD. Lucid Lands spadł o 19,60% w ciągu doby. Jeśli interesują Cię unikalne cechy i chcesz dowiedzieć się jak i gdzie kupić Lucid Lands, to trafiłeś na właściwy artykuł.

Ponieważ LLG jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić LLG za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić LLG już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy Binance, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do SushiSwap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym LLG.

Lucid Lands jest pierwszą zdecentralizowaną grą NFT typu play-to-earn w sieci BSC, która łączy w sobie zarówno animowaną grę NFT w 3D, jak i unikalny, generowany komputerowo rynek NFT 2D. Każdy z unikalnych NFT Heroes posiada swoją wewnętrzną wartość uzupełniającą rzadkość występowania, którą można handlować na rynku. Te przedmioty kolekcjonerskie są wykorzystywane w grze, a ich cena zależy od ich atrybutów i aktywności.

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest przewidzieć dokładne prognozy dotyczące kryptowalut, nigdy nie powinieneś podejmować żadnych decyzji wpływających na Twoje finanse przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz stracić.

Być może kryptowaluta obecnie radzi sobie słabo, ale Price Prediction ma byczą perspektywę. Przewiduje oni, że w 2022 roku cena Lucid Lands osiągnie minimalny poziom 0,066 USD. Cena LLG może osiągnąć maksymalny poziom 0,079 USD, a średnia cena handlowa może wynieść 0,068 USD. Przewiduje się, że w 2023 roku cena za token osiągnie minimalny poziom 0,100 USD. Cena Lucid Lands może osiągnąć maksymalny poziom 0,11 USD ze średnią ceną 0,10 USD w 2023 roku.

Przewiduje się, że w 2024 roku cena Lucid Lands osiągnie minimalny poziom 0,14 USD.

