Lucky Block (LBLOCK) odnotował dziś gwałtowny wzrost. Chociaż większość monet na rynku odnotowuje pewne zyski, LBLOCK jest na innym poziomie. Czy może to oznaczać trwałą hossę, która zaprowadzi monetę do poziomu 0,1 USD? To się dopiero okaże, a oto kilka faktów, o których należy pamiętać:

Wzrost do 0,1 USD będzie oznaczał, że Lucky Block (LBLOCK) zwiększy swoją wartość prawie 100-krotnie.

Jest to drugi dzień z rzędu, w którym moneta odnotowała dwucyfrowe zyski.

W momencie pisania tego tekstu jej wartość wynosiła 0,0048 USD, co stanowi wzrost o około 20%.

Źródło danych: Tradingview

Lucky Block (LBLOCK) – czy osiągnięcie poziomu 0,1 USD jest realne?

Cóż, Lucky Block (LBLOCK) to moneta, która ma duży potencjał. Jednak aby osiągnąć poziom 0,1 USD, będzie musiała przynieść wzrost o prawie 100-krotność obecnej wartości. Nie jest to niespotykane w kryptowalutach, ale obecnie istnieje wiele barier.

Najważniejsze jest jednak to, że Lucky Block (LBLOCK) nie jest jeszcze notowany na żadnej z głównych giełd. Daje to ogromny potencjał wzrostowy. Zazwyczaj monety mogą gwałtownie zyskać na wartości, gdy tylko pojawią się na głównych platformach wymiany.

Lucky Block (LBLOCK) jest również niedowartościowany. Jego kapitalizacja rynkowa wynosi około 140 milionów dolarów, ale może być większa. Droga do 0,1 USD nie jest niemożliwa. Jednak zajmie to trochę więcej czasu. Wynika to z faktu, że obecnie warunki na rynku nie są zbyt dobre.

Czy warto kupić Lucky Block (LBLOCK)?

Lucky Block (LBLOCK) próbuje zbudować globalną loterię wykorzystując moc technologii blockchain. Jest to innowacyjna koncepcja, która może otworzyć drzwi dla większej liczby usług związanych z zakładami.

Już na tej podstawie wydaje się, że jest to dobry zakup. Poza tym, projekt przyciąga dużo kapitału i wsparcia ze strony inwestorów. To tylko kwestia czasu, zanim stanie się on popularny na rynku kryptowalut.