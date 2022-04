Stablecoin UST od Terra wyprzedził Binance USD (BUSD) i stał się trzecim co do wielkości stablecoinem pod względem kapitalizacji rynkowej.

Rynek kryptowalut osiągnął dobre wyniki w ciągu ostatnich 24 godzin. Po słabym początku tygodnia, w ciągu ostatnich kilku godzin wartość całego rynku wzrosła o ponad 4%.

Dzięki temu znakomitemu wynikowi kapitalizacja rynku kryptowalutowego ponownie osiągnęła poziom 1,9 bln USD. Bitcoin notowany jest powyżej 40,000 USD po wczorajszym spadku w kierunku poziomu wsparcia przy 37,000 USD.

Ethereum również ponownie notowany jest powyżej 3,000 USD po krótkim spadku do 2,800 USD na początku tygodnia. Jednak LUNA, natywny token ekosystemu Terra, osiąga najlepsze wyniki wśród 10 największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej.

LUNA wzrosła o ponad 16% w ciągu ostatnich 24 godzin, wyprzedzając inne główne kryptowaluty w tym procesie.

Trwający rajd jest napędzany przez ostatni kamień milowy UST. Jest to stablecoin wspierany przez ekosystem Terra. Zgodnie z najnowszymi danymi, UST stał się trzecim co do wielkości stablecoinem pod względem kapitalizacji rynkowej.

Kapitalizacja rynkowa UST wynosi obecnie 17,5 miliarda dolarów , prześcigając tym samym BUSD (17,3 miliarda dolarów) sprzed kilku godzin. UST wzrósł o ponad 1000% w ciągu ostatniego roku, co czyni go najszybciej rosnącym stablecoinem na rynku kryptowalut.

Kluczowe poziomy do obserwacji

Wykres 4-godzinny LUNA/USD jest najbardziej byczy wśród 10 największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej. W momencie publikacji, LUNA jest notowana na poziomie 89 USD za monetę.

Linia MACD przekroczyła kilka godzin temu strefę neutralną, wskazując na silne bycze momentum. 14-dniowy wskaźnik RSI na poziomie 61 wskazuje, że LUNA może zmierzać do terytorium wykupienia, jeśli rajd będzie kontynuowany.

Jeśli byki utrzymają się przy władzy, LUNA może przekroczyć pierwszy ważny poziom oporu na poziomie 95 USD przed końcem dnia. Jednak do przekroczenia poziomu 100 USD po raz drugi w tym miesiącu potrzebne będzie wsparcie ze strony szerszego rynku.