Token Luna należący do Terra zyskał 16% po tym, jak firma ogłosiła wprowadzenie samospłacających się pożyczek, a jej stablecoin UST przewyższył pod względem kapitalizacji rynkowej rywala BUSD, stablecoina Binance.

Ten krótki artykuł zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o sieci Terra i monecie Luna, w tym także o tym gdzie najlepiej dokonać jej zakupu.

Ponieważ LUNA jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić LUNA za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić LUNA już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym LUNA.

Terra jest ósmą największą kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej. Jej protokół blockchain wykorzystuje stablecoiny powiązane z walutami fiat do zasilania globalnych systemów płatności o stabilnych cenach.

Terra twierdzi, że łączy stabilność cenową i szerokie zastosowanie walut fiat z odpornością BTC na cenzurę. Oferuje szybkie i przystępne cenowo rozliczenia.

Rozwój Terra rozpoczął się w styczniu 2018 roku, a jej mainnet oficjalnie wystartował w kwietniu 2019 roku. Jego stablecoin UST utrzymuje swój peg walutowy jeden do jednego dzięki algorytmowi, który automatycznie dostosowuje podaż i popyt.

Osiąga to poprzez zachęcanie posiadaczy LUNA do wymiany ich i stablecoinów po korzystnych kursach wymiany w celu zwiększenia lub zmniejszenia podaży stablecoinów stosownie do popytu.

Terra może być zdecydowanie warta inwestycji, jeśli czas jest odpowiedni. Niestety, często nie da się tego przewidzieć z wyprzedzeniem. Każda decyzja inwestycyjna powinna uwzględniać Twoją tolerancję na ryzyko. Nie należy traktować żadnych prognoz cenowych jako wartości nominalnej.

Wallet Investor uważa, że Terra jest doskonałą inwestycją. Spodziewa się on długoterminowego wzrostu kursu. Ich zdaniem w kwietniu 2027 roku cena za token LUNA będzie wynosić 554 USD.

5-letnia inwestycja przyniosłaby wówczas zysk około +517%. Jeśli teraz zainwestujesz 100 USD, za pięć lat jej wartość może wzrosnąć do 617 USD.

1/ @Terra_money has been a huge accumulator of $CVX, growing to be the largest CVX held by a DAO in 4 months.

Over the past 30 days, they have accumulated around 649k of CVX, pushing them ahead of @FraxFinance to be the largest DAO holders of CVX. pic.twitter.com/zjEEEBF4ZJ

— Delphi Digital (@Delphi_Digital) April 18, 2022