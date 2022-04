Francuskie instytucje kulturalne muszą opracować politykę NFT i wspierać innowacje Web3, powiedział w wywiadzie francuski prezydent.

Prezydent Francji Emmanuel Macron, który stara się wygrać tegoroczne wybory w drugiej turze z liderką skrajnej prawicy Marine Le Pen, uważa, że Web3 i metaverse stanowią ogromną szansę dla promocji kultury i kreatywnych treści.

Web3 to „konieczność i szansa”

W rozmowie z jednym z lokalnych domów mediowych Macron podkreślił potencjalne korzyści płynące z rewolucji cyfrowej, w tym miejsce metaverse w rozwoju polityki kulturalnej.

„Metaverse ma ogromny potencjał w kulturze i rozrywce dzięki swoim zastosowaniom w muzyce, koncertach, wystawach sztuki itp. Nie możemy rozpatrywać naszej polityki kulturalnej bez tej rewolucji” – zauważył.

Dodał, że Francja ma wyjątkową okazję, aby jej styl życia – język, dziedzictwo, zabytki i miasta – zaistniały w metaverse. Umieszczenie ich w tej przestrzeni pozwoli stworzyć „cyfrową historiografię” zbiorowej historii Francji – powiedział.

Według niego ważne jest, aby główne instytucje kulturalne Francji sformułowały politykę NFT, która pomoże promować i chronić uczestników tej przestrzeni.

Ogólnie rzecz biorąc, Macron twierdzi, że Web3 „stanowi zarówno konieczność, jak i szansę, której nie można przegapić”. Jest to szansa, którą Francja i Europa powinny wykorzystać, jeśli chcą stać się liderami w przyszłości sieci.

W sprawie rozporządzenia MiCA

Uwagi francuskiego prezydenta pojawiają się kilka tygodni po tym, jak Parlament Europejski przegłosował restrykcyjne rozporządzenie w sprawie rynków kryptowalut (MiCA). Prawodawcy UE przyjęli rozporządzenie, wprowadzone w 2020 roku, które ma na celu objęcie aktywów kryptowalutowych nieobjętych istniejącymi regulacjami finansowymi.

Komentując to posunięcie, Macron zauważył, że choć Francja wspiera innowacje, regulacje mają kluczowe znaczenie, ponieważ zapewniają „jednolitość zasad”. To, jak zauważył, zapewniłoby Europie fundamenty potrzebne do „stworzenia jednolitego rynku”.

„Jestem zwolennikiem szybkiego postępu w pracach nad rozporządzeniem MiCA, opartym na zrównoważonym podejściu promowanym przez Radę i inspirowanym francuskimi ramami” – powiedział.

Francuski przywódca powtórzył również swoje przekonanie, że rozporządzenie nie zaszkodzi innowacyjności.

„Francja będzie zwracać baczną uwagę na to, by projekt nie hamował innowacji i pozostał jak najbardziej neutralny pod względem technologicznym” – powiedział francuskim mediom.

Według niego, sukces Ledger i Sorare (dwóch wiodących francuskich startupów z branży technologii finansowych) jest wyraźnym sygnałem, że tak właśnie jest.

W innych wypowiedziach Macron stwierdził, że chciałby, aby Europa przejęła inicjatywę w rewolucji ery cyfrowej. Jego zdaniem Europa nie powinna być w tym względzie zależna od USA i Chin.