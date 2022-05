Na tle wszechobecnego przygnębienia rynkowego token MKR firmy Maker DAO jest promykiem nadziei. Jego globalny ruch stale rośnie, przy czym większość z nich pochodzi z Polski, Korei, Japonii i Rosji.

Maker ujawnił niedawno bardzo oczekiwaną datę uruchomienia AstraProtocol. Token ASTR pojawi się na ich blockchainie pod koniec tego miesiąca.

Maker jest jedną z niewielu kryptowalut, które są dziś na plusie – w momencie pisania tego tekstu jej kurs wzrósł o ponad 2%.

Ten krótki artykuł zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o ekosystemie i monecie Maker, w tym czy i gdzie kupić MKR.

Maker (MKR) jest tokenem zarządzającym protokołem Maker Protocol i MakerDAO, platformą programową i/lub zdecentralizowaną organizacją. Dzięki niemu użytkownicy mogą emitować i zarządzać stablecoinem DAI.

Tokeny MKR dają posiadaczom prawo głosu w sprawie rozwoju Maker Protocol, ale nie wypłacają im dywidendy. Można się spodziewać, że wraz z sukcesem DAI ich wartość wzrośnie.

Ekosystem Maker jest jednym z pierwszych i najbardziej stabilnych projektów w dziedzinie zdecentralizowanych finansów. MKR pozwala posiadaczom bezpośrednio uczestniczyć w zarządzaniu DAI, co czyni go wyjątkowym.

Każdy posiadacz może głosować nad przyszłymi zmianami w Maker Protocol. Ich wpływ zależy od wielkości ich udziałów w MKR.

Nic nie zastąpi własnych badań. Każda decyzja inwestycyjna powinna być podejmowana w oparciu o znajomość rynku, stosunek do ryzyka oraz cechy i rozpiętość portfela. Należy również zastanowić się, jak odczulibyśmy utratę pieniędzy.

Digital Coin Price przewiduje pozytywną trajektorię cenową dla Maker:

Wallet Investor nie jest tak optymistyczny, przewidując znaczny spadek ceny. Analityk spodziewa się, że w ciągu roku Maker straci ponad 60% obecnej wartości.

Today, the D3M is providing +247 million of fresh liquidity in Dai to @AaveAave 🚰

Let’s do a quick overview of the Direct Deposit Module (D3M)

How is it working now?

How would it work in the near future?

👇

1/ pic.twitter.com/NXc3yieB5N

— Maker (@MakerDAO) April 27, 2022