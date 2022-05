Ludzie, sytuacja jest nadal trudna.

Jeśli chodzi o kryptowaluty, po wybuchu UST i Luna, na rynkach kryptowalut zapanowała panika, jakiej jeszcze nie było. Jednym z najbardziej intrygujących – i wręcz przerażających – skutków tego tąpnięcia było chilowe pozbawienie przez Tether powiązania z dolarem amerykańskim. Przez jakiś czas odkładałem dogłębne przeanalizowanie Tether, ponieważ uważam, że jest to kryptowalutowy odpowiednik „Happy” Pharrella – tak bardzo przesadzony, że boli mnie głowa za każdym razem, gdy go słyszę.

Jednak wydarzenia z zeszłego tygodnia, kiedy to Tether wszedł na ścieżkę utraty powiązania z dolarem, która nagle stała się bardzo popularna wśród kryptowalut, przekonały mnie, że nadszedł czas, aby to zrobić.

De-Pegging

Z pewnością wiecie, że to zły czas na rynkach, kiedy wasz moduł sprawdzania pisowni akceptuje „de-pegging” jako słowo. Tether spadł poniżej 95 centów w następstwie wybuchu na rynku UST (12 maja). Fala wyprzedaży została wywołana przez inwestorów obawiających się, że Tether nie ma wystarczających rezerw, aby wytrzymać ucieczkę po krachu Terra USD.

Na szczęście dla całego ekosystemu rynek ustabilizował się, a cena odbiła się od dna. Jednak nawet w chwili, gdy piszę te 11 dni później, kurs waluty nie został jeszcze w pełni przywrócony, a obecnie wynosi 0,999 dolara. Kiedy ostatnio sprawdzałem, nie było to równe 1 dolarowi.

Gdyby Tether upadł, bez wątpienia spowodowałoby to masowy efekt domina w całej branży – jest to wciąż prawdopodobnie najbardziej płynna para na rynku i absolutnie niezbędna dla wielu wydarzeń w tej przestrzeni. Od początku maja Tether został wykupiony za oszałamiającą kwotę 10 miliardów dolarów. Patrząc na stały wzrost kapitalizacji rynkowej USDT w ujęciu historycznym, wyraźnie widać, że ten ostatni epizod wystraszył inwestorów bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Według mnie Tether ma rezerwy, które mogą wesprzeć jego 73 miliardy dolarów kapitalizacji rynkowej. Ale to, czy tak jest, czy nie, to tylko część problemu – sedno problemu tkwi w tym, jak to w ogóle możliwe.

Oglądaliśmy już tę historię

Podobnie jak po dwóch latach od wybuchu pandemii w wiadomościach codziennie pojawiają się informacje o liczbie zachorowań na koronawirusa, mam dość mówienia o Tether i sytuacji związanej z jego rezerwami.

Poza tym, jest to szkodliwe dla całej branży, i mówi to ktoś, kto nigdy nie należał do grona sceptyków tego stablecoina.

Jak trudno jest po prostu wyjaśnić to wszystko i publikować częste i spójne aktualizacje bilansu? Obecnie Tether robi to raz na kwartał, ale nie spełnia to standardów, które powinny być zachowane w przypadku firmy wartej 73 miliardy dolarów.

Najnowszy raport z 31 marca wykazuje 82,425 mld USD w aktywach i 82,262 mld USD w pasywach. Oznacza to kapitał własny w wysokości 162 mln USD lub, używając bardziej kolokwialnego określenia w tym kontekście, nadmierną kolateralizację w wysokości 162 mln USD. W porządku – wydaje się do przyjęcia.

Teraz jednak popatrzmy na pewne obliczenia. Te 162 mln USD stanowią 0,2% aktywów. Jeśli więc aktywa zmniejszą się o 0,2%, Tether jest z definicji niedostatecznie zabezpieczony. Nie jest to zbyt piękne i niemożliwe do wykonania. Niedostatecznie zabezpieczony stablecoin – co może pójść nie tak?

Konstytucja Rezerw

Można kwestionować, że wszystkie aktywa są ulokowane w papierach komercyjnych, bonach skarbowych i innych bezpiecznych inwestycjach, ale to nieprawda. W tym samym raporcie wymieniono 5 mld USD w „innych inwestycjach (w tym tokenach cyfrowych)”. 162 miliony dolarów nadmiernej kolateralizacji, którą Tether obecnie posiada, odpowiada 3,3% z tej kwoty 5 miliardów dolarów. Jeśli jesteś inwestorem kryptowalutowym, nie muszę ci tłumaczyć, jak zmienne mogą być twoje przyjazne tokeny cyfrowe. Czy możesz sobie wyobrazić, że tokeny cyfrowe spadły o 3,3% od 31 marca i sprawiły, że Tether stał się niedostatecznie zabezpieczony? Założę się, że tak.

Następnie zagłębiłem się w ten raport, z którego wynika, że tokeny Celsius były jedną z inwestycji Tether, dokładnie 62,8 miliona dolarów. Celsius Network to platforma pożyczkowa, na której deponenci mogą uzyskać dodatkowe zyski ze swoich aktywów (BTC, ETH itp.), jeśli zgodzą się zarobić swoje odsetki w tokenach Celsius. A może spojrzymy na token Celsius od października 2021 roku, kiedy to Tether zainwestował ponad 50 milionów dolarów w ich Serię B?

To spadek o 87%. Auć.

Ponownie – powyższe liczby dotyczące aktywów i pasywów pochodzą z 31 marca 2022 roku. Od tego czasu kryptowaluty są mocno czerwone, więc kto wie, jak teraz wyglądają liczby. Jednak biorąc pod uwagę brak przejrzystości i gimnastykę bilansu Tether, nietrudno sobie wyobrazić, że nadchodząca aktualizacja bilansu przedstawi obraz w bardziej różowym świetle niż jest w rzeczywistości.

Księgowość

Tether twierdzi, że w swoim bilansie ujmuje utratę wartości, ale nie zyski, i że ma to wpływ na cienką część kapitału własnego w wysokości 162 milionów dolarów, która jest konserwatywna. Trudno to jednak zweryfikować, biorąc pod uwagę brak przejrzystej sprawozdawczości. Poza tym, można się tu pobawić w adwokata diabła i powiedzieć, że jeśli na kontach zaksięgowano mniejszą z dwóch wartości: koszt lub wartość utraconą, oznacza to, że Tether zainwestował w te „inne inwestycje (w tym tokeny cyfrowe)” znacznie więcej niż 5 miliardów dolarów, które widnieją obecnie w ich „bilansie” (cudzysłów został tu wyraźnie dodany). A jeśli są tu pod wodą, to kto wie, skąd pochodzą te środki i jaka jest kondycja całej organizacji?

I znów, choć odpowiedzi na te pytania są niezmiernie ważne, moim głównym zarzutem jest to, że w ogóle trzeba je zadawać. Grzebię w bilansie, wyciągam różne raporty sprzed kilku miesięcy i próbuję poskładać wszystkie elementy, aby zobaczyć całą układankę. Ale to jest stablecoin o wartości 73 miliardów dolarów, kluczowy dla zdrowia systemu kryptowalutowego. Nie powinien być tak nieprzejrzysty; układanka powinna być przejrzysta dla każdego.

Nawet jeśli wszystko pójdzie gładko i będziemy mieli pełne zaufanie do tych raportów „bilansowych”, nie zapominajmy, że firma ma mroczną historię. Pierwotnie twierdziła, że jej rezerwy są zabezpieczone w stosunku jeden do jednego dolarem amerykańskim, zanim dochodzenie nowojorskiego prokuratora generalnego wykazało, że jest to kłamstwo. I nie używam tego słowa z przymrużeniem oka. To właśnie spowodowało, że zmienili swoją retorykę z „w pełni wspieranych przez dolara amerykańskiego” na w pełni wspierane przez „rezerwy Tether”. Dodatkowo, aktualizacje bilansu są publikowane tylko po to, by spełnić wymóg, będący wynikiem tego samego dochodzenia. W przeciwnym razie bylibyśmy w jeszcze większej niewiedzy niż obecnie.

Korzyści

Wszystko to prowadzi mnie do tego, dlaczego uważam, że 10 miliardów dolarów wykupień w ciągu ostatniego miesiąca to dobra rzecz. Im mniejszy stanie się Tether, tym mniejszy będzie jego wpływ na branżę i tym mniejszy będzie efekt zarażenia w przypadku katastrofalnego scenariusza upadku (mówię tu wyłącznie o hipotezach). Im szybciej branża będzie mogła odejść od tych żmudnych, powtarzających się i nudnych pytań o rezerwy Tether, tym lepiej.

Jak już wspomniałem, nie wierzę, że jesteśmy bliscy załamania USDT. Nigdy nie uważałbym się za sceptyka Tether, podobnie jak wiele osób stale prowadzi kampanię przeciwko niemu, i robi to od lat. Jednak w związku z ostatnimi wypowiedziami firmy, a także naprawdę niestarannymi działaniami w zakresie sprawozdawczości bilansowej, coraz bardziej zniechęcam się do USDT.

Unikam USDT, kiedy tylko mogę, na rzecz bardziej renomowanych stajni. Ponieważ sprowadza się to do prostego pytania – dlaczego miałbym tego nie robić? Posiadanie Tether nie ma żadnych nieodłącznych zalet, poza tym, że jest wszechobecny, a inne stajnie doganiają go. Istnieje jednak ogromne ryzyko spadku kursu, niezależnie od tego, jak mało prawdopodobne jest jego wystąpienie. Nawet jeśli nie wierzysz w to, że to wszystko może się rozpaść, to taki de-pegging jak ten w tym miesiącu powinien wystarczyć, aby przekonać cię do posiadania bardziej stabilnego stablecoina (pisząc to zdanie, zaczynam rozumieć, jak niektórzy ludzie naśmiewają się z kryptowalut). Miejmy nadzieję, że branża zrobi to samo, ponieważ niezależnie od tego, czy jesteś wierzący, czy nie, ta powtarzająca się narracja, która po prostu nie chce zniknąć, jest szkodliwa dla wszystkich zainteresowanych.

Podsumowanie

W zeszłym miesiącu stablecoin wart był 83 miliardy dolarów. Teraz jest to stablecoin o wartości 73 miliardów dolarów. Miejmy nadzieję, że jego popularność będzie nadal spadać, a bardziej renomowane i przejrzyste stajnie będą organicznie zdobywać udział w rynku. USDT od pewnego czasu jest plagą w branży, dlatego też uśmiecham się, gdy każdy USDT zostaje wymieniony.

Na zakończenie zacytuję Paolo Ardoino, CTO Tether, który w zeszłym tygodniu powiedział co następuje na temat 100% skuteczności Tether w honorowaniu wszystkich wykupów w ciągu ostatniego miesiąca:

„Najnowsze poświadczenie jeszcze bardziej podkreśla, że Tether jest w pełni zabezpieczony i że skład jego rezerw jest silny, konserwatywny i płynny”.

Paolo, czy fakt, że to oświadczenie w ogóle musi zostać wydane, nie wskazuje na problem? Tether został założony 8 lat temu, w 2014 roku. Rozrósł się do miejsca, w którym jest teraz wart 73 miliardy dolarów i napędza dużą część branży. A CTO wciąż musi wydawać oświadczenia, w których przekonuje, że wycofanie 15% „w pełni zabezpieczonego” aktywa dowodzi, jak bardzo jest ono bezpieczne?

To tak, jakbym zadzwonił do mamy i powiedział: „Mamo, byłabyś ze mnie dumna. Nie zażyłem dzisiaj heroiny!”. Naprawdę nie jestem pewien, czy to aż tak wielkie osiągnięcie, prawda?