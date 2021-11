MANA wzrasta o 16%: oto gdzie kupić token MANA

Dzisiejsza cena Decentraland wynosi nieco ponad 4 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 7,4 mld USD. Moneta wzrosła o 16,03% w ciągu ostatniej doby.

Decentraland (MANA) definiuje się jako platforma wirtualnej rzeczywistości oparta na blockchainie Ethereum, która pozwala użytkownikom tworzyć, doświadczać i zarabiać na treściach i aplikacjach. W tym wirtualnym świecie użytkownicy kupują działki, które mogą później eksploatować, budować i spieniężać.

MANA jest perspektywicznie dobrą inwestycją, ponieważ wielu czołowych analityków spodziewa się, że jej cena w ciągu najbliższych kilku lat znacznie wzrośnie.

Według Coinquora wartość MANA do końca 2025 roku może wzrosnąć do 50 USD. LongForecast ma bardziej umiarkowaną, choć wciąż pozytywną perspektywę, w której cena MANA ma szansę się potroić w ciągu najbliższych pięciu lat.

Mana will go news target in fews hours and days. I believe that it will go be mayjor coin of the METAVERSE

Let's go to $15 – 20$ in few days#Decentraland #MANA pic.twitter.com/DyKsCzCxp2

— Heider Oliveira (@heideroliver) November 12, 2021