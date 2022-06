Mangata Finance została wyceniona na 13 mln USD

Mangata Finance, zdecentralizowana giełda (DEX) na Kusamie, została wyceniona na 13 milionów dolarów po zakończeniu imprezy bootstrappingowej. Na szczególną uwagę zasługuje czas, ponieważ finansowanie pojawia się w momencie, gdy rynek kryptowalut nadal wykazuje tendencję do gwałtownego spadku.

„Cały zespół jest bardzo dumny z tego wyniku. Wbrew wszelkim przeciwnościom rynku niedźwiedzia, pokazaliśmy, że ciężka praca i nieustanna koncentracja na efektywności kapitałowej i uczciwości opłaca się” – powiedział Peter Kris, założyciel Mangata Finance.

Cel

Cel jest ambitny, ale jak dotąd nieosiągalny w świecie zdecentralizowanych giełd: zaoferować rozwiązanie, w którym wszystkie łańcuchy są oferowane na jednej platformie. Rynki niedźwiedzia to czas na budowanie – wiele z obecnych projektów blue-chip powstało podczas ostatniej bessy i nie ma powodu, by sądzić, że tym razem będzie inaczej.

Rynek w trendzie spadkowym nie jest przyjemny, ale daje możliwość skupienia się bardziej na użyteczności i mapie drogowej, niż na obserwowaniu cen, podczas gdy tylko znaczące projekty mają tendencję do utrzymywania się na rynku.

„Położyliśmy fundamenty pod DEX, który będzie służył całemu ekosystemowi Dotsama. Zapewnimy płynność i szybkość tokenów wszystkim projektom Web3 na jednej platformie. Społeczność Mangata X liczy obecnie ponad 1000 członków. Wszyscy jesteście teraz współwłaścicielami Mangata X” – kontynuuje Kris.

Detale

Ponad 12,000 KSM zostało wniesionych do bootstrapu Mangata X, zwiększając całkowitą wartość zablokowaną w protokole do 1,25 miliona dolarów i 3,27 miliona dolarów w kapitalizacji rynkowej.

Zespół Mangata szacuje, że początkowa fala wzrostu płynności oferuje 78% APR. Oczekuje się, że ta stopa procentowa wzrośnie do 129% APR, gdy protokół włączy swój mechanizm Proof-of-Liquidity „Stake Once, Earn Twice”. W dłuższym okresie tokenomics wyemituje 67,5% maksymalnej podaży na potrzeby zapewnienia płynności.

Są to duże liczby, przed którymi inwestorzy będą teraz bardziej ostrożni, biorąc pod uwagę niektóre spirale śmierci, jakich doświadczyły różne projekty kryptowalutowe w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Chociaż jest jeszcze zbyt wcześnie, aby oceniać ten projekt, dane techniczne są interesujące, nawet jeśli inwestorzy muszą zachować ostrożność.

Jako DEX następnej generacji, Mangata jest warstwą 1 łańcucha aplikacji opartego na Substrate i nie jest związana ograniczeniami wynikającymi ze starszej generacji. Modułowy framework Substrate firmy Parity Technologies pozwala deweloperom na wybór poszczególnych komponentów, które najlepiej pasują do ich łańcucha aplikacji. Dlatego też Mangata twierdzi, że może dostosować zasady łańcucha w celu optymalizacji całego ekosystemu, teoretycznie poprawiając wydajność kapitału i sprawiedliwość.

Miner-Extractable Value

Miner-Extractable Value (MEV) to dynamika, w której górnicy wydobywają zyski kosztem użytkowników poprzez arbitralną zmianę kolejności, włączanie lub wyłączanie transakcji w bloku. Ponieważ górnicy mogą ustalać kolejność transakcji przetwarzanych w blockchainie, można to oczywiście wykorzystać.

Wiele projektów próbuje rozwiązać ten problem. Mangata ma nadzieję, że jeśli projekt ten się powiedzie, będzie mógł zapobiec wykorzystywaniu informacji poufnych w ramach MEV i uniemożliwi cenzurowanie lub wpływanie na kolejność transakcji przez górników.

Dodatkowe funkcje

Projekt ma również otworzyć kanały do parachain takich jak Karura, Bifrost, Turing, Statemine i wielu innych.

Jeśli chodzi o społeczność Mangata X, będzie ona zaangażowana we wszystkie te kroki poprzez wywiady z użytkownikami i zaproszenia społecznościowe, które pozwolą użytkownikom wypowiedzieć się na temat priorytetyzacji funkcji, z prawdziwą decentralizacją jako celem.

Mangata stara się również wypełnić lukę jako platforma handlu cross-chain, umożliwiając handel tokenami Ethereum ERC20 z natywnymi aktywami Polkadot. Ponadto projekt ma na celu poprawę wydajności dzięki nowatorskiemu systemowi konsensusu Proof of Liquidity.

Oprócz rozwiązania kluczowych problemów związanych z insider tradingiem, Mangata skupia się na zaadoptowaniu DEX przez główny nurt i finanse instytucjonalne, co wymaga wiarygodnych i przejrzystych zasad oraz zapewnia otwarty dostęp do DeFi dla ludzi.

Podsumowanie nadrzędnych celów można dostrzec we własności sieci. Dystrybucja 19% udziałów w MGX jest znacznie lepsza niż zwyczajowe 1-2%, pozwalając ekosystemowi mieć prawdziwy udział w DEX-ie Kusamy.