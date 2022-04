Maple Solana planuje zwiększyć swoją pulę funduszy do 300 milionów dolarów do końca 2022 roku i zaoferować do 1 miliarda dolarów w niezabezpieczonych pożyczkach.

Rynek ten, dostępny również na Ethereum, jest pierwszą platformą kapitałową opartą na wielu łańcuchach. Jest to również pionierskie instytucjonalne udzielanie niezabezpieczonych pożyczek dla projektów w ekosystemie Solana.

Skalowanie ekosystemu Solana

Według Maple Solana, projekt rozpoczyna się od puli 45 milionów dolarów na pożyczki bez zabezpieczenia. Zespół będzie dążył do zwiększenia tej puli w ciągu kolejnych ośmiu miesięcy, tak aby do końca roku osiągnęła ona wartość 300 milionów dolarów.

Quinn Barry, szef Maple Solana, powiedział, że ich celem jest pomoc w skalowaniu ekosystemu Solana poprzez infrastrukturę rynku kapitałowego on-chain.

„W ciągu najbliższych trzech miesięcy spodziewamy się wprowadzić do Solany ponad 300 milionów dolarów płynności. Wkrótce powitamy na platformie kolejnego eksperta kredytowego i podzielimy się szczegółami na temat tego, w jaki sposób protokoły płynności już wykorzystują infrastrukturę Maple jako platformę startową dla Solany” – dodał.

Sid Powell, dyrektor generalny i współzałożyciel Maple Finance skomentował:

„Stworzenie pierwszego rozwiązania dla rynku kapitałowego z wieloma łańcuchami przyciąga i będzie nadal przyciągać wysokiej jakości pożyczkodawców i pożyczkobiorców, stwarzać bezprecedensowe możliwości rozwoju dla innowatorów bazujących na Solanie oraz umożliwiać rozwój całej branży”.

Maple Solana celuje w emisję pożyczek o wartości 1 miliarda dolarów, powiedziała w komunikacie sieć kryptowalutowa, która zapewnia również usługę na Ethereum. Istnieją również plany uruchomienia SYRUP, tokena zarządzania, który będzie oferował te same funkcje, co oparty na Ethereum token MPL.

X-Margin jest pierwszym delegatem puli

W ramach kroku milowego w kierunku przekształcania rynków kapitałowych za pomocą technologii w ekosystemie Solana, Maple Solana zapewniła współpracę z X-Margin, pożyczkodawcą opartym na danych.

Firma ta będzie pierwszym delegatem puli, a jej działalność pożyczkowa przyciągnęła ogromne depozyty od trzech głównych partnerów. Dostawca usług finansowych i technologii płatności Circle wpłacił 10 milionów dolarów, podczas gdy menedżer aktywów cyfrowych Coinshares dodał 20 milionów dolarów.

X-Margin otrzymał również 10 milionów dolarów od rdzennych graczy Solany i jest otwarty na wpłaty do 5 milionów dolarów w USDC, aby utworzyć początkową pulę 45 milionów dolarów.

Udzielanie pożyczek kryptowalutowym blue-chipom

Zespół X-Margin wykorzysta swoją infrastrukturę kredytową chroniącą prywatność i doświadczenie w zakresie oceny ryzyka wraz z instrumentem kredytowym on-chain Maple, aby zaoferować kredyty niektórym z największych kredytobiorców w przestrzeni kryptowalutowej.

Darshan Vaidya, dyrektor generalny X-Margin, powiedział:

„Wielołańcuchowa infrastruktura Maple nadal jest wiodącą dla instytucjonalnej infrastruktury pożyczkowej w kryptowalutach. Platforma pożyczkowa X-Margin chroniąca prywatność jest naturalnie dopasowana do tego, pomagając w skalowaniu bardziej opartego na danych i przejrzystego rynku kredytowego w DeFi i CeFi”.

Pożyczkobiorcy będą musieli stosować się do wymogów KYC i AML. Jest to element zgodności z przepisami i ma na celu zapewnienie, że pożyczki są udzielane renomowanym projektom.