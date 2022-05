Mark Zuckerberg, dyrektor generalny Meta (Facebooka), poinformował w swoim poście, że na Facebooku i Instagramie zostanie wprowadzona funkcja niewymienialnych tokenów (NFT). Dzięki tej funkcji twórcy i kolekcjonerzy będą mogli prezentować wybrane przez siebie NFT na swoich kontach i profilach. Funkcja ta będzie dostępna zarówno dla użytkowników Instagrama, jak i Facebooka.

Według raportu, inżynierowie z Meta będą przeprowadzać wewnętrzne testy funkcji NFT, które rozpoczną się w tym tygodniu.

META: STARTING THIS WEEK WILL BEGIN TESTING DIGITAL COLLECTIBLES ON INSTAGRAM

— db (@tier10k) May 9, 2022