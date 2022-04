McLaren wkracza w przestrzeń metaverse

Brytyjski producent samochodów luksusowych McLaren Automotive uruchomił McLaren Special Operations (MSO) LAB, wkraczając w przestrzeń metaverse i Web3. W MSO LAB będą się znajdować ekskluzywne i limitowane egzemplarze McLaren NFT, których pierwsza premiera spodziewana jest już wkrótce.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem firmy McLaren, MSO LAB jest pierwszym krokiem McLarena w metaverse i został stworzony, aby „eksplorować przyszłe możliwości”.

From its inception, McLaren has existed to push boundaries. Now, McLaren Automotive is taking the first steps into the metaverse with the launch of MSO LAB: a Web3 platform created to explore the future of performance. pic.twitter.com/evdfCpod08

MSO LAB będzie w zasadzie ośrodkiem umożliwiającym podobnie zorientowanym członkom współpracę w ramach cyfrowej społeczności. W planach jest również wprowadzenie wielu innych funkcji, takich jak dodanie ekskluzywnych korzyści i nagród, w tym wirtualnej wycieczki po centrum technologicznym MSO LAB, dostępu do kanałów tylko dla członków oraz zaproszenia na specjalne wydarzenia organizowane przez MSO LABS.

MSO LAB will continue this mission into the digital realm, serving our community as a platform for innovation and collaboration that will push the boundaries of access and experience.



For more information on MSO LAB’s metaverse roadmap, go to https://t.co/pZbifp6QpH.

— McLaren Automotive (@McLarenAuto) April 28, 2022